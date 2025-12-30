Sijarto: Kriza i prijetnja od rata u Evropi posljedice politike rukovodstva EU

Loše usmjerena politika trenutnog rukovodstva EU dovela je Evropu u krizu i stvorila prijetnju od rata na kontinentu, ocijenio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je u objavi na "Fejsbuku" napisao da Vlada Mađarske ostaje privržena održavanju nezavisnog položaja država unutar EU.

''Rat, migracija i energetska bezbjednost. Bez ulaženja u detalje, Brisel redovno daje pogrešne odgovore na ta ključna pitanja i time ometa napredak evropskih zemalja i, u suštini, ugrožava budućnost Evrope'', naveo je Sijarto.

On je istakao da su očigledni razočaravajući rezultati rukovodstva u Briselu.

''Evropske zemlje klize ka ratu iz dana u dan, dok migranti preplavljuju ulice zapadnih gradova, a računi za struju širom kontinenta vrtoglavo rastu'', piše Sjarto.

Šef mađarske diplomatije podsjetio je da je Mađarska jasno izrazila namjeru da ne ulazi u rat, da ne prihvati migrante i da ne odustane od ruskih energetskih resursa, kako bi zadržala najniže cijene komunalnih usluga u Evropi.

''Imamo nacionalnu vladu i oslanjamo se na zdrav razum i realnost, uzimajući u obzir samo jedan aspekt: interese mađarskog naroda'', naglasio je Sijarto.

Prema njegovim riječima, propala politika Brisela u tom kontekstu je sve očiglednija, a na kontinentu je već počela "patriotska revolucija".

Sijarto je izrazio uvjerenje da stav Mađarske dijeli sve više zemalja.

Iz te perspektive, naveo je Sijarto, parlamentarni izbori u Mađarskoj sljedeće godine biće od najveće važnosti, jer će "odlučivati o ratu i miru".

Sijarto smatra da će mađarska opozicija, ukoliko dođe na vlast, pratiti politiku Brisela i ugroziće bezbjednost ne samo Mađarske već i Evrope u cijelosti.

''Ako se desi takav scenario, Mađarska će se suočiti sa slanjem novca, oružja i vojnika u Ukrajinu, prihvatanjem migranata i ukidanjem pristupa ruskim energetskim resursima'', upozorio je Sijarto.