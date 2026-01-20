Koja hrana prirodno liječi nesanicu?

Ubrzan način života, stres, neredovni obroci i stalna izloženost ekranima sve češće dovode do problema sa spavanjem.

Nesanica nije bezazlena pojava, jer dugoročno iscrpljuje organizam, slabi koncentraciju i negativno utiče na opšte zdravlje.

Stres posebno remeti san jer podstiče lučenje hormona koji održavaju tijelo u stanju budnosti.

Važnu ulogu u kvalitetu sna ima i ishrana. Stručnjaci savjetuju izbegavanje teške, masne i fermentisane hrane u večernjim satima, kao i kofeina i čokolade.

Male promjene u rutini, poput redovnog vremena odlaska na spavanje i opuštanja prije sna, mogu donijeti značajno poboljšanje.

Neke namirnice prirodno pomažu uspavljivanje i kvalitetniji odmor.

Orašasti plodovi,

banane, trešnje,

jogurt s malo meda

pahuljice

Ove namirnice sadrže minerale i sastojke koji smiruju nervni sistem i podstiču proizvodnju hormona sna.

Uključivanje ovih namirnica u večernji obrok može doprinijeti mirnijem i dubljem snu.

