Arktik postaje dio bezbjednosne strategije EU

Evropska komisija će uvrstiti arktički region u svoju novu bezbjednosnu strategiju koja će biti objavljena ove godine, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Zato Evropa priprema sopstvenu bezbjednosnu strategiju. U okviru toga nadograđujemo i strategiju vezanu za Arktik - rekla je Fon der Lajenova na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Fon der Lajenova je istakla da je Evropa "potpuno posvećena bezbjednosti arktičkog regiona", te da je "saglasna" sa SAD kada se radi o ciljevima u tom smislu.

Ona je dodala da sjeverne članice NATO-a imaju "snage koje su spremne za misije koje se tiču Arktika", prenio je TASS.