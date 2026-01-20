Logo
Large banner

Arktik postaje dio bezbjednosne strategije EU

Izvor:

SRNA

20.01.2026

17:04

Komentari:

0
Арктик постаје дио безбједносне стратегије ЕУ

Evropska komisija će uvrstiti arktički region u svoju novu bezbjednosnu strategiju koja će biti objavljena ove godine, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Zato Evropa priprema sopstvenu bezbjednosnu strategiju. U okviru toga nadograđujemo i strategiju vezanu za Arktik - rekla je Fon der Lajenova na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Fon der Lajenova je istakla da je Evropa "potpuno posvećena bezbjednosti arktičkog regiona", te da je "saglasna" sa SAD kada se radi o ciljevima u tom smislu.

Ona je dodala da sjeverne članice NATO-a imaju "snage koje su spremne za misije koje se tiču Arktika", prenio je TASS.

Podijeli:

Tagovi:

Ursula fon der Lajen

Arktik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гдје је данас Зорица која је сломила срце сину Драгану: Гледали сте је и на АТВ-у

Scena

Gdje je danas Zorica koja je slomila srce sinu Draganu: Gledali ste je i na ATV-u

1 h

0
Пола буџета ФБиХ иде на пензије

BiH

Pola budžeta FBiH ide na penzije

1 h

0
Пробудила се усред ноћи и имала шта вид‌јети: Не мичи се, на теби је питон од 2,5 метра

Zanimljivosti

Probudila se usred noći i imala šta vid‌jeti: Ne miči se, na tebi je piton od 2,5 metra

1 h

0
Зашто мачке нису привржене као пси?

Zanimljivosti

Zašto mačke nisu privržene kao psi?

1 h

0

Više iz rubrike

Војска војници парада

Svijet

Evropska zemlja se sprema za rat, pisma stižu na adrese građana

1 h

0
Лидл тестира резервацију паркинга

Svijet

Lidl testira rezervaciju parkinga

2 h

0
Иранци крећу у џихад?

Svijet

Iranci kreću u džihad?

2 h

0
Макрон: Крећемо се ка свијету безакоња, САД настоје да ослабе Европу

Svijet

Makron: Krećemo se ka svijetu bezakonja, SAD nastoje da oslabe Evropu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

19

Ovo su najjače vojske svijeta: Srbija dominantna u regionu

17

59

Bešlagić se oglasio iz bolnice: "To je odnijelo mnoge naše ljude sa estrade"

17

57

Deficit Federacije BiH u decembru veći od 850 milion KM

17

51

ChatGPT voli da budete grubi prema njemu

17

41

Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive prijetnje prema Grenlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner