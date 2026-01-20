Logo
Iranci kreću u džihad?

Izvor:

Tanjug

20.01.2026

15:29

Komentari:

0
Иранци крећу у џихад?
Foto: Printscreen/X

Svaki napad na iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneja, izazvao bi proglašenje džihada, odnosno svetog rata, saopštila je danas iranska parlamentarna Komisija za nacionalnu, prenosi Iranska studentska agencija (ISNA).

"Svaki napad na vrhovnog vođu znači objavu rata cijelom islamskom svijetu i podrazumijevao bi donošenje dekreta o džihadu od strane islamskih učenjaka, kao i odgovor vojnika islama u svim dijelovima svijeta", navela je iranska Komisija.

радијатор гријање

Gradovi i opštine

Poznat razlog zašto su građani Bijeljine ponovo bez grijanja

Tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država pojačale su se nakon gušenja protesta širom Irana, za koje je američki predsjednik Donald Tramp upozorio da bi mogli da dovedu do odgovora Vašingtona.

Broj žrtava na protestima u Iranu veći je od 16.500, dok je povrijeđeno 330.000 ljudi, objavio je "Sandej tajms", pozivajući se na izvještaj koji su sačinili iranski ljekari.

U izvještaju se navodi da je većina poginulih demonstranata mlađa od 30 godina.

Iran

džihad

