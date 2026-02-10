Opsadno stanje u Kotoru: Pretresi objekata koje je koristio Radoje Zvicer

Izvor:
U Kotoru je u toku velika policijska akcija usmjerena na borbu protiv kriminala i korupcije.
Kako saznaje Portal RTCG u MUP-u, službenici UP, uz podršku elitnih jedinica, pretresaju objekte u tom gradu, sa fokusom na Kavač i imovinu koju koriste vođe tog klana.
Velike policijske snage su na terenu.
Kako saznaje ovaj portal, u toku je i pretres objekta koji se dovodi u vezu sa odbjeglim vođom "kavačkog" kriminalnog klana Radojem Zvicerom.
