Brazilska policija upala u tajno skrovište Kavčana: Evo šta su zatekli

Prema izvještajima medija, velika "Operacija Balkan" pokrenuta je 27. novembra, a u okviru akcije u Brazilu, Holandiji i Paragvaju uhapšeno je 14 osoba, čiji identitet još nije saopšten.

Republika Srpska Putin: Incijativa ruske vojske duž čitavog fronta

Meta akcije koju je pokrenula Savezna policija u saradnji sa Evropolom bio je crnogorski kavački klan, odnosno balkanski kartel. Tokom akcije zaplijenjene su desetine skupocjenih vozila i luksuznih vila u vlasništvu osumnjičenih, ukupne vrijednosti oko 56 miliona dolara – navode izvori, dodajući da hapšenje osumnjičenih i dalje traje.

"Operacija Balkan" je, kako navode, jedna od najsloženijih operacija ikada sprovedenih protiv međunarodne trgovine kokainom.

Tokom operacije, agenti su otkrili pravu "mafijašku oazu", kuću nalik hacijendi iz serija o najvećim narko-bosovima, sa ogromnim bazenima i parkingom skupih automobila – opisali su šta su zatekli operativci kada su upali na jedno od imanja.

Svijet Brajan Volš: Moja žena je imala bliskog prijatelja u Vašingtonu

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, utvrđeno je da je dio pripadnika kavačkog klana bio zadužen za kontrolu cijelog logističkog ciklusa trgovine kokainom. Njihova uloga bila je nabavka kokaina do luka u Evropi, a održavali su direktan kontakt sa drugim dijelom grupe, koji je dijelom akcije rukovodio iz Paragvaja.

Mreža podrške u Paragvaju bila je posebno odgovorna za skladištenje, pakovanje i skrivanje tereta, kao i njegovo prebacivanje preko brazilske granice radi kasnijeg transporta na evropski kontinent – otkrili su istražitelji, koji su razotkrili čitavu mrežu podrške u Paragvaju.

Sva imovina zaplijenjena tokom akcije, vrijedna oko 56 miliona dolara, registrovana je na imena osumnjičenih i njihovih saradnika, kao i kompanija koje su koristili za prikrivanje nezakonito stečenog bogatstva. Odlukom brazilskih sudova, imovina je zamrznuta i zaplijenjena.

Region Potraga u Sloveniji: Nestala d‌jevojčica (15)

Izdate su i četiri međunarodne crvene potjernice – navode izvori.

Istraga protiv balkanskog kartela i kavačkog klana, koji je sarađivao sa njima, pokrenuta je nakon zaplijene tri tone kokaina u Pelotasu, Rio Grande do Sul. Istražitelji su pratili komunikacije i finansijske transakcije, koje su kriminalnu mrežu povezale sa državljanima Crne Gore, od kojih neki borave u ovoj zemlji.

Brazilski zvaničnici ranije su izjavili da pripadnici balkanskog kartela, među kojima ima dosta Srba, imaju veliku ulogu u švercu kokaina iz Brazila, naročito iz luke Santos.

Srpske kriminalne organizacije posebno su istaknute u toj luci, sumnja se da učestvuju i u distribuiranju droge za italijansku mafiju – naveli su ranije lokalni mediji.

Društvo Koliko će građane koštati praznična gozba?

Pripadnici Balkanskog kartela, kojem se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu, prema navodima optužnice, dio kokaina nabavljali su u Brazilu, a jedan od vođa ove kriminalne grupe je upravo Radoje Zvicer. Optužnicom se navodi da su od Perole iz Brazila nabavljali tone kokaina, koji su Brazilci čuvali na obali dok nije utovaren na brod, sakriven u ljuskama kakaa.