Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

Žena Blic

01.12.2025

22:50

Foto: Printscreen/Instagram/Pubity

Nakon više od godinu dana razdvojenosti, pas i njegova vlasnica konačno su se susreli, a njihov emotivni susret brzo je postao hit na društvenim mrežama, rasplakavši hiljade i hiljade korisnika širom svijeta.

Kako se vidi na početku videa objavljenom na Instagram profilu Pubity, pas je, nakon što je vidio da su dvije osobe došle po njega u azilu, oprezno i polako prilazio vlasnici, zbunjeno je posmatrajući.

Njegovi nesigurni koraci i sumnjičavi pogled otkrili su da jednostavno nije mogao da vjeruje da je ona stvarno tu.

Nakon što mu je vlasnica pružila ruku, on je momentalno prepoznao osobu koju je tako dugo čekao. Njegov dodir sa njom bio je dovoljan da nestanu sve nesigurnosti.

Od tog trenutka, pas je počeo da skače, maše repom i trči oko nje, gotovo ne mogući da zadrži uzbuđenje. Njegovo ponašanje pokazalo je odmah koliko duboko psi mogu da osjećaju i koliko im znači prisustvo onih koje vole, prenosi Blic.

Video snimak ovog susreta brzo je postao viralan. Hiljade pregleda i komentara pokazale su koliko ljudi emotivno reaguju na ovakve scene, a mnogi su istakli da je ovo još jedan dokaz koliko su psi privrženi svojim vlasnicima.

“Ovo me je toliko dirnulo. Pas u početku nije vjerovao koga vidi, a onda ih je pomirisao i shvatio da su to oni”, “Ta godina sigurno je bila teška i za vlasnicu i za psa, ali posebno za psa. Ne zaslužujemo ih”, “Trenutak kada pas prepozna, okreće se i maše repom, uvijek je toliko dirljiv”, “Naravno da gledam video i plačem”, pisali su oni.

