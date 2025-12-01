Logo

Ovo je grad u kojem je zabranjeno imati mačku i umrijeti

01.12.2025

22:33

Foto: pexels/ Inge Wallumrød

Ako ste zimogrozni, biće vam hladno već pri samom čitanju, ako pak ste pustolov u potrazi za hladnoćama i neobičnim mjestima, možda i posjetite ovaj, jedan od najsjevernijih gradova na svijetu, u kojem u ekstremnim uslovima, na dohvatu polarnih medvjeda živi oko dvije hiljade stanovnika.

Longjearbjen se smjestio na norveškom arhipelagu Svalbard u Arktičkom okeanu, na ostrvu Spitsbergenu, a zbog svoje pozicije i zanimljivosti jedno je od poželjnijih norveških turističkih odredišta.

Mjesto gd‌je su zabranjene mačke

Iako zvuči čudno, mačke su na Svalbardu zabranjene, i to zbog ekoloških razloga... Naime, kako bi se zaštitila lokalna fauna, to jest život lokalnih ptica koje žive u izoliranom ekosistemu i kojih je ionako malo, zabranjeno je držanje ovih kućnih ljubimaca.

Navodno je neko jednom jednu mačku uspio "prošvercati".

Osim mačaka, zabranjeno je i umiranje

Još od 1950. godine u ovom se gradiću "ne smije umrijeti", odnosno biti sahranjen. Riječ je o zakonu koji je donesen nakon što je otkriveno da se tijela koja su tamo sahranjena ne raspadaju. U arktičkim uslovima i velikim hladnoćama tijela ostaju očuvana, pa je tako u tijelima pronađen pokojnih pronađen i virus španske gripe.

Tijelo u kojem je "živio" pomenuti virus zakopano je 1918. godine, a naučnici su ovaj slučaj otkrili 1998. godine. One koji su jako bolesni i kojima se kraj bliži prevoze da svoje posljednje dane provedu u drugom dijelu Norveške, a na groblju u Longyearbyenu moguće je staviti urnu.

U potpunosti bez sunca ili u potpunosti bez mraka

Zbog geografskog položaja sunce u Longjearbjenu se viđa se malo drugačijim rasporedom. Tri su glavne sezone u Svalbardu:

polarno ljeto,

zima polarnih svjetlosti i

sunčana zima.

U periodo od novembra do oktobra sunca nema, ali pojavljuje se polarna svjetlost. Sunce se pojavljuje početkom marta, kada se u gradu priprema i Solfestuka, proslava upravo tom događaju u čast. Od tada do maja traje period sunčane zime. Od maja pa sve do septembra vrijeme je polarnog ljeta i takozvanog ponoćnog sunca, što onima koji nisu na to navikli otežava spavanje.

Automobil nije glavno prevozno sredstvo

S obzirom na vremenske uslove i snijeg, automobil nije najpraktičnije prevozno sredstvo. Skuteri za snijeg mnogo su jednostavnije rješenje, posebno u zimskim mjesecima. Toliko su važni da ih ima više i od stanovnika. Vožnju i odlazak na snježnu turu u kojoj možete svjedočiti svijetu ledenih santi, nekadašnjim lovačkim skrovištima, ledenjacima i arktičkim životinjama, nude čak i u sklopu turističke ponude, a više o njoj pročitajte na zvaničnoj turističkoj stranici arhipelaga Svalbard. Osim skuterom, možete iskušati i vožnju u kojoj vas vuku psi.

Prosječne ljetne temperature na Svalbardu kreću se između 3 i 7 Celzijusevih stepeni, a prosječne zimske između -13 i -20.

Najviša ikad izmjerena je 21,3, a najniža -46,3 stepeni. Do Longjearbjena moguće je doći avionom iz Osla, a putovaćete približno tri sata.

(Punkufer)

Norveška

zabrana

