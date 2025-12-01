Logo

Brajan Volš: Moja žena je imala bliskog prijatelja u Vašingtonu

01.12.2025

22:30

Брајан Волш на суђењу
Foto: Tanjug/AP/Greg Derr

U snimljenom intervjuu sa istražiocima ubrzo nakon što je prijavljen nestanak Ane Volš porijeklom iz Srbije, njen suprug Brajan Volš, kome se u saveznoj državi Masačusets sudi za ubistvo Ane, rekao je da je ona u Vašingtonu imala bliskog prijatelja Vilijama Fastova.

Ranije je tužilac Greg Konor rekao da je Ana imala romantičnu vezu sa Fastovim u Vašingtonu, gdje je putovala na posao, prenosi "CNN".

Brajan Volš je više puta govorio o tome kako se njegova žena nije osjećala dobro i često se nije dovoljno odmarala između zahtjevnog posla u Vašingtonu i povratka svojoj porodici u Masačusets.

Suđenje Brajanu Volšu za ubistvo prvog stepena svoje supruge i imigrantkinje iz Srbije Ane Volš, nastavljeno je danas iskazom svjedoka tužilaštva, policijskog narednika Harisona Šmita koji je bio uključen u istragu o nestanku Ane Volš.

Šmit je na suđenju rekao da je otišao u porodičnu kuću Volšovih u Kohasetu uveče 4. januara 2023. godine, a na sudu je pušten audio snimak intervjua koji je Šmit vodio sa Brajanom Volšom oko 18 časova te večeri, prenio je ranije "CNN".

Tužioci su opisali Volša kao čovjeka koji je javno tvrdio da ima srećan brak, ali je tajno razmatrao razvod.

Ana Volš posljednji put je viđena rano ujutru 1. januara 2023. godine nakon novogodišnje večere u svom domu u Masačusetsu.

Tužioci su na današnjem suđenju rekli i da je, počev od dana nestanka Ane Volš i nekoliko dana nakon toga, Brajan Volš više puta pretraživao internet, navodno pokušavajući da sazna "najbolje načine za sakaćenje i odlaganje ljudskog tijela", "koliko vremena je potrebno prije nego što tijelo počne da smrdi", kao i "koja testera je najbolji alat za sakaćenje".

Međutim, oni nisu naveli na koji način je konkretno Ana Volš izgubila život.

Advokat odbrane Leri Tipton rekao je da je Volš pronašao suprugu u beživotnom stanju u njihovom krevetu, a Volšove navodne pretrage na internetu odbacio, rekavši da njegov klijent nije znao kako da se suoči sa činjenocim da je Ana Volš mrtva.

Tipton je rekao da je nedugo prije nego što ju je pronašao u krevetu, Volš u prizemlju porodične kuće provjeravao mejlove i čistio kuhinju.

Volš se, kako je rekao, tada vratio u spavaću sobu "namjeravajući ništa drugo nego da legne pored žene koju je volio".

Advokat je naveo da je Volš tek tada primijetio da je Ana "neobjašnjivo mrtva". Njeno tijelo još nije nađeno.

