Hrvatska među državama sa najvećom inflacijom u EU

Godišnja inflacija na području evrozone u oktobru je pala na 2,1 odsto, dok je u Hrvatskoj iznosila četiri odsto, pokazuju najnoviji podaci Eurostata.

Time je hrvatska inflacija gotovo duplo veća od prosjeka evrozone i među pet najviših u EU.

Prema Eurostatu, godišnja inflacija u evrozoni smanjila se sa 2,2 odsto u septembru na 2,1 odsto u oktobru.

Najniže stope inflacije zabilježene su na Kipru, u Francuskoj i u Italiji, dok je inflacija najveća u Rumuniji, Estoniji i Litvaniji, prenose hrvatski mediji.

U poređenju sa septembrom, inflacija je u oktobru pala u petnaest država članica EU, ostala stabilna u tri, a porasla u devet zemalja.