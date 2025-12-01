Logo

Hrvatska među državama sa najvećom inflacijom u EU

Izvor:

SRNA

01.12.2025

22:02

Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Godišnja inflacija na području evrozone u oktobru je pala na 2,1 odsto, dok je u Hrvatskoj iznosila četiri odsto, pokazuju najnoviji podaci Eurostata.

Time je hrvatska inflacija gotovo duplo veća od prosjeka evrozone i među pet najviših u EU.

U poređenju sa septembrom, inflacija je u oktobru pala u petnaest država članica EU, ostala stabilna u tri, a porasla u devet zemalja.

Hrvatska

Inflacija

Evropska unija

