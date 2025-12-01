Logo

Čović: Nisam očekivao onoliki prostakluk u Sarajevu

01.12.2025

Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву
Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović izjavio je da nije očekivao navalu ogromne količine prostakluka i vrijeđanja od dijela navijača na gostovanju reprezentacije Srbije protiv BiH u Sarajevu, a da je nakon meča dobio izvinjenje od velikog broja ljudi.

Čović je rekao da možda griješi, ali da nije moguće da onoliki transparenti budu uneseni u dvoranu, ako neko na policijskom vrhu nije dao saglasnost za to.

On je naveo da vrijeđanje nije bilo od svih ljudi u hali, nego od jedne grupe navijača.

"To je njihova navijačka grupa, a mi nemamo takvu navijačku grupu, mislim za reprezentaciju, ni u fudbalu ni u košarci. Kada je intonirana himna, bilo je veliko zviždanje, pogrdne pesme na račun Srbije, nastavilo se i kasnije `četnici, četnici`. Ali, mi smo uspeli da smirimo ekipu i budemo koncentrisani samo za košarku", rekao je Čović večeras za RTS.

On je dodao da je primijetio dosta mladih ljudi koji su to sve vikali i pjevali i ponovio da je nakon utakmice bilo i jako puno onih koji su prišli igračima i izvinjavali se, što smatra optimističnim.

Košarkaši Srbije su sinoć u Sarajevu pobijedili BiH rezultatom 74:72 u drugom kolu grupe "C" kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Meč je obilježilo uvredljivo skandiranje na račun Srbije i srpskog naroda.

