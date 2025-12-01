Novi košarkaški spektakl: Igokea dočekuje Zenit u Laktašima

Košarkaše Igokee u četvrtak, 4. decembra, sa početkom u 19.00 časova, očekuje novi ispit u “WINLINE Basket cup”, a na megdan im stiže ekipa Zenita iz Sankt Peterburga.

Ulaz je besplatan, a iz Igokee pozivaju sve ljubitelje košarke da dođu u dvoranu u Laktašima i da pruže podršku ekipi.

“Na parketu dvorane u Laktašima očekuje nas još jedan košarkaški spektakl u kojem će naš klub pokušati da se domogne prve pobjede u “WINLINE Basket cup”.

Ovim putem pozivamo sve ljubitelje košarke da dođu u dvoranu u Laktašima i da sa tribine pruže podršku našoj ekipi, ali i da osjete jedinstvenu atmosferu koja krasi utakmice u “WINLINE Basket cup”.” poručuju iz KK Igokea.