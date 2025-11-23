Košarkaši Igokee sutra gostuju u Čačku

Igosi nakon ispadanja iz FIBA Lige šampiona okreću se Regionalnom takmičenju, gdje je cilj plasman u plej-of. Trenutno su na skoru od četiri pobjede i jednog poraza. Sa druge strane Borac je nakon uvodnog trijumfa vezao pet poraza i ne nalazi se u dobrom momentu.

“Duel, metaforički rečeno, dvije ranjene ekipe. Oni u seriji poraza, koji po meni ne oslikava njihov kvalitet koji imaju, a ni nivo igara koji su pružali. Sa druge strane, naš jedan ubjedljiv poraz i loša igra, koja takođe nije naše realno stanje. Psihički težak meč za obe ekipe. Mislim da će presudno biti ko će prvi da ustane iz “nokaduna” i da pokaže reakciju. Ja se nadam da će to biti moj tim”, izjavio je trener Igokee Nenad Stefanović.

Borac i Igokea do sada su ukupno odigrali deset mečeva, a statistika je na strani Igosa 8:2.

Svijet Erdogan želi obnavljanje sporazuma o izvozu žita

Za Igokeu će u ABA ligi debitovati i posljednje pojačanje Amad Rori. Prije tri sezone nastupao je u dresu Mege, pa je upoznat sa Regionalnom košarkom.

“U Čačku je uvijek bilo teško igrati. Osjetio sam to kada sam prije tri godine igrao tamo. Mi smo odigrali jako loše prošlu utakmicu, ali smo vrijedno radili da se vratimo na pravi put. Mislim da smo ušli u igru. Pošto sam novi u timu pokušavam da se naviknem na sistem i da budem lider koliko mogu. Mislim da će sve biti u redu”, izjavio je Rori.

Utakmica Borac-Igokea igra se sutra u Čačku i počinje u 19 časova.