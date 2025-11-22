Logo

Šanse Zvezde opale: Ovo su projekcije za plej-of

Izvor:

Agencije

22.11.2025

18:42

Komentari:

0
Шансе Звезде опале: Ово су пројекције за плеј-оф
Foto: Tanjug / AP

Sezona Evrolige polako ulazi u svoju trećinu, a najnoviji proračuni grčke analitičke agencije Figurei8ht otkrili su drastično različite putanje Crvene zvezde i Partizana.

Nakon poraza oba tima u 12. kolu – Zvezde u Valensiji (76:73) i Partizana u Beogradu od Fenerbahčea (99:87) – jasno se vidi koliko su im izgledi različiti.

Crveno-bijeli, uprkos porazu u Španiji, ostaju među najstabilnijim ekipama u projekciji. Sa skorom 8–4, Zvezda ima projektovane 23 pobjede i nalazi se na 6. mestu ukupnog očekivanog plasmana.

Model daje sljedeće procente:

  • 39% šanse za Top 4
  • 58% za plasman u Top 6
  • 86% da ostane među prvih 10

U odnosu na prošlu nedjelju, Zvezda je ispala iz projektovanog Top 4— zamijenio ju je Monako, ali ostaje siguran kandidat za plej-in i plej-of zonu.

Projekcije se zasnivaju na kombinaciji ofanzivnog i defanzivnog rejtinga, uz čak 10.000 simulacija završnice sezone. Podaci jasno govore: Zvezda je među najkonzistentnijim timovima u ligi.

Partizan je, sa druge strane, trenutno na suprotnom kraju skale. Sa skorom 4–8 i projekcijom od 15 pobjeda, crno-bijeli se nalaze tek na 17. mjestu očekivanog plasmana.

Procjene su neumoljive:

  • 0,3% za Top 4
  • 1% za Top 6
  • 9% da uđe u Top 10

To praktično znači da su šanse za plej-of trenutno simbolične.

Ipak, Partizanovci dobro pamte prošlu sezonu – start je bio još gori, pa su se u martu našli u punoj borbi za plej-in. Raspored im ide na ruku u narednom periodu, osim naredne nedjelje kada gostuju Panatinaikosu.

Ako serija krene u pravom smjeru, crno-bijeli i dalje imaju prostora da uhvate priključak.

Podijeli:

Tagovi:

Evroliga

KK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

Svijet

Pucnjava tokom paljenja novogodišnje jelke, ima mrtvih

39 min

0
Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

Region

Albaniju pogodile jake poplave, poginula najmanje jedna osoba

49 min

0
Рунић: Механизација на терену, чишћење путева према приоритетима

Gradovi i opštine

Runić: Mehanizacija na terenu, čišćenje puteva prema prioritetima

56 min

0
Здравље на тањиру: Боровнице помажу у снижавању холестерола и шећера у крви

Zdravlje

Zdravlje na tanjiru: Borovnice pomažu u snižavanju holesterola i šećera u krvi

1 h

0

Više iz rubrike

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

Košarka

Loše vijesti za Nikolu Jokića i ekipu

2 h

0
Јокић објаснио шта је кумовало побједи

Košarka

Jokić objasnio šta je kumovalo pobjedi

4 h

0
Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Košarka

Jokić među najzaslužnijima za pobjedu Denvera nad Hjustonom

11 h

0
АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

Košarka

AKK "Ivo Andrić": Prijateljstvo piše košarkašku priču

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

19

05

Prvi snijeg donio stare probleme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner