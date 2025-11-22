Šanse Zvezde opale: Ovo su projekcije za plej-of

Sezona Evrolige polako ulazi u svoju trećinu, a najnoviji proračuni grčke analitičke agencije Figurei8ht otkrili su drastično različite putanje Crvene zvezde i Partizana.

Nakon poraza oba tima u 12. kolu – Zvezde u Valensiji (76:73) i Partizana u Beogradu od Fenerbahčea (99:87) – jasno se vidi koliko su im izgledi različiti.

Crveno-bijeli, uprkos porazu u Španiji, ostaju među najstabilnijim ekipama u projekciji. Sa skorom 8–4, Zvezda ima projektovane 23 pobjede i nalazi se na 6. mestu ukupnog očekivanog plasmana.

Model daje sljedeće procente:

39% šanse za Top 4

58% za plasman u Top 6

86% da ostane među prvih 10

U odnosu na prošlu nedjelju, Zvezda je ispala iz projektovanog Top 4— zamijenio ju je Monako, ali ostaje siguran kandidat za plej-in i plej-of zonu.

Projekcije se zasnivaju na kombinaciji ofanzivnog i defanzivnog rejtinga, uz čak 10.000 simulacija završnice sezone. Podaci jasno govore: Zvezda je među najkonzistentnijim timovima u ligi.

Partizan je, sa druge strane, trenutno na suprotnom kraju skale. Sa skorom 4–8 i projekcijom od 15 pobjeda, crno-bijeli se nalaze tek na 17. mjestu očekivanog plasmana.

Procjene su neumoljive:

0,3% za Top 4

1% za Top 6

9% da uđe u Top 10

To praktično znači da su šanse za plej-of trenutno simbolične.

Ipak, Partizanovci dobro pamte prošlu sezonu – start je bio još gori, pa su se u martu našli u punoj borbi za plej-in. Raspored im ide na ruku u narednom periodu, osim naredne nedjelje kada gostuju Panatinaikosu.

Ako serija krene u pravom smjeru, crno-bijeli i dalje imaju prostora da uhvate priključak.