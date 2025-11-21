Logo

AKK "Ivo Andrić": Prijateljstvo piše košarkašku priču

21.11.2025

21:18

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу
Prijateljstvo sa školskog igrališta koje traje već godinama unazad pretočili su u sportsku priču pod nazivom Akademski košarkaški klub „Ivo Andrić“.

U tom društvu su nekadašnji igrači brojnih klubova sa ovih prostora, basketaši dobro poznati u Banjaluci, ali i zaljubljenici u magičnu igru pod obručem koji su okupili oko zajedničke ideje.

Prvi korak im je bio da zaigraju u banjalučkoj Biznis rekreativnoj ligi u kojoj se nakon četiri runde diče sa tri pobjede.

Košarka im je, kažu, alat s kojim žele da kroz sport budu društveno korisni pa im je u toku prva akcija u sopstvenoj režiji-„Trojka za Iskru“.

Za svaki pogodak vrijedan tri poena u Bizrek ligi doniraju 20 maraka Savezu žena oboljelih od raka dojke, a sa praksom podrške zajednici kroz svoje igre na parketu nastaviće i dalje.

Prvi sportski cilj im je da se domognu završnice Bizrek lige u kojoj će se naći četiri prvoplasirane ekipe nakon ligaškog dijela takmičenja, a već od naredne sezone Akademski košarkaški klub „Ivo Andrić“ mogao bi da zaigra i u drugoligaškom karavanu Republike Srpske.

