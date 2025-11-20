Logo
Large banner

Dobre vijesti pred Fener i detalj iz Francuske: "Milton igrao povrijeđen"

Izvor:

B92

20.11.2025

14:26

Komentari:

0
Добре вијести пред Фенер и детаљ из Француске: "Милтон играо повријеђен"

Trener Partizana Željko Obradović je otkrio kakvo je zdravstveno stanje igrača pred duel sa Fenerbahčeom u 12. kolu Evrolige.

Crno-bijeli u petak od 20 sati i 30 minuta dočekuju Fenerbahče, a treneru Željku Obradoviću za susret u 12. kolu elitnog takmičenja na raspolaganju neće biti Arijan Lakić, Mario Nakić i Karlik Džons.

Ipak, ima i dobrih vijesti – na treningu je prvi put bilo 14 igrača, među kojima su i Vanja Marinković, Šejk Milton i Džabari Parker.

Tajrik Džons je takođe trenirao i biće u sastavu za meč.

снијег-Белгија

Svijet

Ovu evropsku zemlju je jutros iznenadio snježni pokrivač: Stvorila se gužva od 500 km

"Imali osam igrača van tima na treninzima. Radili smo ‘četiri na četiri’ i ‘tri na tri’ jer su i ti igrači na parketu imali probleme, pa smo im zato smo dali slobodan utorak. Već juče smo imali mnogo bolju situaciju. Vanja Marinković je danas radio ‘pet na pet’ – ne do kraja, ali sasvim dovoljno da bude sutra u timu. Vratio je Tajrik Džons. Šejk Milton je imao probleme, ali je tu. Vratio se Džabari Parker. Danas smo imali trening sa 14 igrača, što dugo nije bio slučaj. Sve je djelovalo neuporedivo bolje", jasan je srpski stručnjak.

Ono što je privuklo veliku pažnju javnosti jeste povreda Šejka Miltona.

"Šejk Milton je protiv Asvela igrao povrijeđen", jasno je poručio Obradović na konferenciji pred Fener.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Željko Obradović

Košarka

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Има седморо дјеце и вољела би да може да им промијени имена

Zanimljivosti

Ima sedmoro djece i voljela bi da može da im promijeni imena

1 h

0
Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

Svijet

Putin čestitao rođendan patrijarhu Kirilu: Mnogo činite za pravoslavni svijet i ruski narod

1 h

0
Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција

Nauka i tehnologija

Mask: Za 20 godina većina ljudi neće morati da radi, posao će biti opcija

1 h

0
Заказана сједница Колегијума НСРС

Republika Srpska

Zakazana sjednica Kolegijuma NSRS

2 h

0

Više iz rubrike

Нова маестрална партија Јокића, побједа Денвера

Košarka

Nova maestralna partija Jokića, pobjeda Denvera

8 h

0
Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

Košarka

Potop KK Igokea protiv Virzburga

18 h

0
Покрет Марина Маљковић: Кошарка пуна осмијеха

Košarka

Pokret Marina Maljković: Košarka puna osmijeha

21 h

0
Она је женски Шекил О'Нил: Ауди Крукс обара све рекорде пред собом

Košarka

Ona je ženski Šekil O'Nil: Audi Kruks obara sve rekorde pred sobom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

15

40

Tri horoskopska znaka koja ne znaju šted‌jeti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner