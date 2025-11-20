Dobre vijesti pred Fener i detalj iz Francuske: "Milton igrao povrijeđen"

Trener Partizana Željko Obradović je otkrio kakvo je zdravstveno stanje igrača pred duel sa Fenerbahčeom u 12. kolu Evrolige.

Crno-bijeli u petak od 20 sati i 30 minuta dočekuju Fenerbahče, a treneru Željku Obradoviću za susret u 12. kolu elitnog takmičenja na raspolaganju neće biti Arijan Lakić, Mario Nakić i Karlik Džons.

Ipak, ima i dobrih vijesti – na treningu je prvi put bilo 14 igrača, među kojima su i Vanja Marinković, Šejk Milton i Džabari Parker.

Tajrik Džons je takođe trenirao i biće u sastavu za meč.

"Imali osam igrača van tima na treninzima. Radili smo ‘četiri na četiri’ i ‘tri na tri’ jer su i ti igrači na parketu imali probleme, pa smo im zato smo dali slobodan utorak. Već juče smo imali mnogo bolju situaciju. Vanja Marinković je danas radio ‘pet na pet’ – ne do kraja, ali sasvim dovoljno da bude sutra u timu. Vratio je Tajrik Džons. Šejk Milton je imao probleme, ali je tu. Vratio se Džabari Parker. Danas smo imali trening sa 14 igrača, što dugo nije bio slučaj. Sve je djelovalo neuporedivo bolje", jasan je srpski stručnjak.

Ono što je privuklo veliku pažnju javnosti jeste povreda Šejka Miltona.

"Šejk Milton je protiv Asvela igrao povrijeđen", jasno je poručio Obradović na konferenciji pred Fener.

