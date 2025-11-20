Nova maestralna partija Jokića, pobjeda Denvera

U pobjedi Denver Nagetsa na gostovanju kod Nju Orleans Peliksansa 125:118, Nikola Jokić je zabilježio 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija.

Povratak Denvera na pobjedničke staze poslije iznenađujućeg poraza kod kuće od Čikaga.

Nagetsi su lako prelomili posljednji tim Zapada kao gosti. Pelikansi su bili najkonkurentniji u prvoj dionici, koju su čak i dobili 30:26, vodivši 23:10 sredinom perioda.

Mnogo kvalitetniji sastav Denvera je bez problema preokrenuo rezultat i stigao do sigurne razdaljine. Pelikansi su uspjeli tek da umanje poraz u završnici meča, spustivši se sa minus 19 na minus šest.

Poenterski je briljirao Pejton Votson ličnim rekordom od 32 poena uz 12 skokova. Nikola Jokić je bio na svom rutinskom nestvarnom nivou, upisavši devet tripl-dabl od početka sezone - 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija. Džamal Mari je stao na 16 poena.

Darik Kvin je predvodio "Pelikane" sa 30 poena.

Denver je drugi na Zapadu sa 11-3 i slijedi im vrlo teško i važno gostovanje kod Hjuston Roketsa, koji ih prate sa 10-3.