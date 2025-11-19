Logo
Ona je ženski Šekil O'Nil: Audi Kruks obara sve rekorde pred sobom

19.11.2025

10:14

Она је женски Шекил О'Нил: Ауди Крукс обара све рекорде пред собом
Foto: Youtube/@ESPN/screenshot

Ženska košarka dobila je novu zvijezdu. U centru pažnje na koledžu trenutno je Audi Kruks, djevojka koja stasom neodoljivo podsjeća na bivšeg NBA centra Los Anđeles Lejkersa, pa je tako i dobila nadimak - ženski Šekil O'Nil.

Čini se da će ženska koledž košarka dodatno dobiti na gledanosti, nakon što je mlada Amerikanka došla u središte javnosti.

Kruks ima 20 godina i trenutno brani boje Ajove, za koju igra od 2023. Pred njom je tek druga godina na koledžu, a već privlači veliku pažnju javnosti. Već je uspjela da dobije i brojne pohvale, pa je mnogi vide kao najdominantniju košarkašicu u istoriji ovog sporta. Visoka je 191 centimetar, ali uspješno dominira pod košem i nadigrava rivalke.

Лука Дончић

Košarka

Dončić vodio Lejkerse do pobjede protiv Jute

Kruks uspješno ruši i rekorde, mada je mlada igračica to je ne ometa da igra vrlo zrelo. Nedavno je postigla 43 poena, za samo 20 minuta na terenu, pa je tako učestvovala u pobjedi svog tima nad Indijanom i ne samo to... to je rekordni broj poena za koledž čije boje brani. Uspjeh koji je ostvarila daleko je veći zbog činjenice da je pred meč povraćala, jer je bila bolesna. Uz to ostvarila je i sedam skokova i jednu blokadu, a šut iz igre joj je bio 18-23.

"Ima ljudi koji joj mogu parirati. Mada ih vjerovatno možete izbrojati na prste jedne ruke. To je jako teško jer joj je pozicioniranje odlično, ruke su joj odlične i ima sjajan rad ruku", rekao je trener Bil Fenil.

Kruks je uspjela da produži i dvocifreni niz poena na mečevima, pa je tako sada na broju 71 zaredom, što je takođe rekord, ali ne koledža već čitave ženske NCAA lige. Kruks ove sezone u prosjeku bilježi 28 poena, šest skokova i 73 posto šuta iz igre. Međutim, ima i onih koji se ne dive njenim rezultatima, definišu je kao vrlo jednostavnu igračicu koja samo čeka loptu u reketu. Takođe vjeruju da neće oduševiti u WNBA, na koji će se po svemu sudeći naći 2027, prenosi Mondo..

Šekil O Nil

Audi Kruks

