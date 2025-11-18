Nestvarni Jokić nedovoljan za pobjedu protiv Bulsa

Nestvarna partija Nikole Jokića nije pomogla ekipi Denvera da slavi protiv Čikago Bulsa čime su prekinuli niz od sedam uzastopnih pobjeda.

Denver Nagetsi su u ponedjeljak poraženi sa 130:127 od Čikago Bulsa, čime je, nažalost, prekinut niz od sedam uzastopnih pobjeda. Denver sada ima učinak 10–3 u sezoni i zaostaje tri utakmice za prvoplasiranim Oklahoma Siti Tanderom na tabeli Zapadne konferencije.

Nikola Jokić je upisao svoj osmi tripl-dabl u 12 utakmica, ostvarivši 36 poena, 18 skokova i 16 asistencija. Njegov partner u napadu, Džamal Marej, takođe je imao izuzetno golgetersko veče, postigavši 34 poena uz šut iz igre 12/22, kao i sezonu najboljih 11 skokova.

Kada je riječ o ostalim starterima Denvera, Aaron Gordon je upisao 24 poena uz šut 10/18 i 10 skokova. Posebno je bio uporan u napadima na niže igrače Čikaga, zabilježivši jedan od tri Denverova dabl-dabla. Kem Džonson je odigrao svoj najbolji meč u dresu Nagetsa kada je riječ o poenima, postigavši 19 poena uz pet trojki — najviše u sezoni.

Čikago je, s druge strane, prekinuo niz od četiri uzastopna poraza. Iako su igrali drugu utakmicu u dva dana, pošto su prethodne večeri u dvostrukom produžetku izgubili od Juta Džeza, njihova klupa je presudila, nadmašivši rezerve Denvera sa 66:9.