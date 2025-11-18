Logo
Nestvarni Jokić nedovoljan za pobjedu protiv Bulsa

ATV

18.11.2025

06:59

Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Nestvarna partija Nikole Jokića nije pomogla ekipi Denvera da slavi protiv Čikago Bulsa čime su prekinuli niz od sedam uzastopnih pobjeda.

Denver Nagetsi su u ponedjeljak poraženi sa 130:127 od Čikago Bulsa, čime je, nažalost, prekinut niz od sedam uzastopnih pobjeda. Denver sada ima učinak 10–3 u sezoni i zaostaje tri utakmice za prvoplasiranim Oklahoma Siti Tanderom na tabeli Zapadne konferencije.

Nikola Jokić je upisao svoj osmi tripl-dabl u 12 utakmica, ostvarivši 36 poena, 18 skokova i 16 asistencija. Njegov partner u napadu, Džamal Marej, takođe je imao izuzetno golgetersko veče, postigavši 34 poena uz šut iz igre 12/22, kao i sezonu najboljih 11 skokova.

Никола Јокић

Košarka

Rekord sezone: Jokić za 33 minute ubacio 55 poena!

Kada je riječ o ostalim starterima Denvera, Aaron Gordon je upisao 24 poena uz šut 10/18 i 10 skokova. Posebno je bio uporan u napadima na niže igrače Čikaga, zabilježivši jedan od tri Denverova dabl-dabla. Kem Džonson je odigrao svoj najbolji meč u dresu Nagetsa kada je riječ o poenima, postigavši 19 poena uz pet trojki — najviše u sezoni.

Čikago je, s druge strane, prekinuo niz od četiri uzastopna poraza. Iako su igrali drugu utakmicu u dva dana, pošto su prethodne večeri u dvostrukom produžetku izgubili od Juta Džeza, njihova klupa je presudila, nadmašivši rezerve Denvera sa 66:9.

Nikola Jokić

NBA

rezultati

Denver Nagetsi

Čikago

Košarka

