Pa, ovo je hit: Gober krenuo na Jokića, pa udario na "armirani beton"

Košarkaši Denvera pobijedili su danas u Mineapolisu ekipu Minesote rezultatom 123:112 u utakmici NBA lige. U pobedničkom timu briljirao je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je zabilježio tripl-dabl učinak sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija, a glavni duel vodio je sa francuskim centrom Rudijem Goberom.
Tako, zanimljiva scena viđena je tokom napada MInesote u kojem je Gober napao Jokića. Francuz je leđima krenuo ka košu, ali je umjesto lakih poena "udario" na srpskog košarkaša, a od siline duela, Goberu je ispala lopta iz ruke.
Naravno, snimak je odmah postao viralan.
Zone continues to look good. Rudy Gobert attacking Jokić in space is a win for Denver's defense— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) November 16, 2025
Big three from AG, too pic.twitter.com/Cbwo3vFQBi
