Pa, ovo je hit: Gober krenuo na Jokića, pa udario na "armirani beton"

Košarkaši Denvera pobijedili su danas u Mineapolisu ekipu Minesote rezultatom 123:112 u utakmici NBA lige. U pobedničkom timu briljirao je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je zabilježio tripl-dabl učinak sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija, a glavni duel vodio je sa francuskim centrom Rudijem Goberom.