Pa, ovo je hit: Gober krenuo na Jokića, pa udario na "armirani beton"

16.11.2025

12:57

Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"
Košarkaši Denvera pobijedili su danas u Mineapolisu ekipu Minesote rezultatom 123:112 u utakmici NBA lige. U pobedničkom timu briljirao je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je zabilježio tripl-dabl učinak sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija, a glavni duel vodio je sa francuskim centrom Rudijem Goberom.

Tako, zanimljiva scena viđena je tokom napada MInesote u kojem je Gober napao Jokića. Francuz je leđima krenuo ka košu, ali je umjesto lakih poena "udario" na srpskog košarkaša, a od siline duela, Goberu je ispala lopta iz ruke.

Naravno, snimak je odmah postao viralan.

Pogledajte:

Nikola Jokić

NBA

Košarka

