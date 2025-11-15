Logo
Đoković na tribinama napravio pravi šou, ovakvog ga još nismo vidjeli

15.11.2025

08:34

Ђоковић на трибинама направио прави шоу, оваквог га још нисмо видјели
Foto: X/@djcakarevic/screenshot

Košarkaši Crvene zvezde upisali su veliku pobjedu u 11. kolu Evrolige, savladali su Monako sa 91:79, ali ono što je podiglo atmosferu u ''Areni“ nije bila samo igra na terenu.

Pravi šou dogodio se na tribinama, gdje se ponovo pojavio najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je još jednom pokazao koliko srce ima za crveno-bijele. Njegovo prisustvo izazvalo je oduševljenje navijača.

U posljednjih nekoliko nedjelja Novak Đoković gotovo da ne propušta utakmice Crvene zvezde, a ni brzinski povratak iz Atine, gdje je osvojio svoj 101. trofej u karijeri, nije ga spriječio da i ovog puta bude uz voljeni klub. Čim je sletio u Beograd, uputio se pravo u „Arenu“ i ponovo dobio ovacije navijača, piše Telegraf.

Kamere su zabilježile Novaka u pravom navijačkom elementu – pjevao je pjesmu „Pravi Delija veran je k’o pas“, strastveno reagovao na svaki promašaj sa linije penala, a u jednom trenutku čak je i skinuo majicu, što je izazvalo erupciju oduševljenja oko njega. Jasno je pokazao koliko emotivno proživljava svaki sekund Zvezdinog meča, baš kao i najvatreniji Delije.

