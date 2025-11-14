Logo
Bolan poraz Partizana u Francuskoj

Izvor:

ATV

14.11.2025

22:17

Košarkaši Partizana gostovali su Asvelu u okviru Evrolige i doživjeli su bolan i neugodan poraz rezultatom 88:87.

Sve se lomilo u poslednjih pet minuta, Partizan je imao prednost, ali je nije priveo meč u svoju korist. Asvel je preokrenuo, bio siguran u penal završnici, te dvije trojke koje je ubacio Vašington nisu donijele previše koristi.

Sterling Braun je ubacio 20 poena, dok je Vašington dodao 19. Njih dvojica su trošili najviše lopti, mogu da budu zadovoljni brojem datih poena, ali ne mogu konačnim ishodom utakmice.

Najefikasniji u pobedi Asvela bili su Seljas i Votson sa 18 datih poena, dok je iskusni Lajti dodao 14.

KK Partizan

Željko Obradović

