Oglasio se Saša Đorđević poslije neviđene bruke u Evroligi: "Ovo je sramota!"

Tema dana u Evroligi nisu rezultati, niti lijepi potezi igrača, već skandalozna konferencija za medije poslije meča Pariz - Valensija u 11. kolu kojoj nije prisustvovao nijedan predstavnik štampe!

Naime, trener Valensije, Pedro Martinez pojavio se na konferenciji za štampu poslije poraza svog tima u drami (90:86), samo da bi u šoku shvatio da se u prostoriji ne nalazi niko osim PR-a španskog tima i njega samog.

Sjeo je trener Valensije, pogledao ka svom saradniku i upitao "je li ok?", a onda je samo rekao:

- Rezultat utakmice je 90:86 - i napustio je salu za konferencije.

Mnogi su se složili da je ovo ogroman propust Pariza i da je nedopustivo da se na konferenciji ne pojavi bilo ko drugi i postavi makar jedno pitanje treneru Pedru Martinezu. Snimak je došao i do bivšeg selektora Srbije, Aleksandra Saše Đorđevića.

On se oglasio na društvenoj mreži "X" nazvavši ovakvo ponašanje Parižana sramotnim.

- Kakva sramota prema Valensiji i prema Pedru Martinezu, jednom od najboljih trenera u Španiji. Pariz je loše postupio na ovom mjestu. Evroligo, ovo je poziv za buđenje, moraš da izbjegneš ovako loše slike - napisao je Saša Đorđević uz snimak bizarne konferencije za medije, a prenosi Telegraf.