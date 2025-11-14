Logo
Large banner

Oglasio se Saša Đorđević poslije neviđene bruke u Evroligi: "Ovo je sramota!"

Izvor:

Agencije

14.11.2025

15:53

Komentari:

0
Огласио се Саша Ђорђевић послије невиђене бруке у Евролиги: "Ово је срамота!"

Tema dana u Evroligi nisu rezultati, niti lijepi potezi igrača, već skandalozna konferencija za medije poslije meča Pariz - Valensija u 11. kolu kojoj nije prisustvovao nijedan predstavnik štampe!

Naime, trener Valensije, Pedro Martinez pojavio se na konferenciji za štampu poslije poraza svog tima u drami (90:86), samo da bi u šoku shvatio da se u prostoriji ne nalazi niko osim PR-a španskog tima i njega samog.

Sjeo je trener Valensije, pogledao ka svom saradniku i upitao "je li ok?", a onda je samo rekao:

- Rezultat utakmice je 90:86 - i napustio je salu za konferencije.

Mnogi su se složili da je ovo ogroman propust Pariza i da je nedopustivo da se na konferenciji ne pojavi bilo ko drugi i postavi makar jedno pitanje treneru Pedru Martinezu. Snimak je došao i do bivšeg selektora Srbije, Aleksandra Saše Đorđevića.

On se oglasio na društvenoj mreži "X" nazvavši ovakvo ponašanje Parižana sramotnim.

- Kakva sramota prema Valensiji i prema Pedru Martinezu, jednom od najboljih trenera u Španiji. Pariz je loše postupio na ovom mjestu. Evroligo, ovo je poziv za buđenje, moraš da izbjegneš ovako loše slike - napisao je Saša Đorđević uz snimak bizarne konferencije za medije, a prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Saša Đorđević

Evroliga

Valensija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Евролига казнила Црвену звезду

Košarka

Evroliga kaznila Crvenu zvezdu

3 h

0
Бриљирали Добрић и Батлер: Звезда савладала Монако

Košarka

Briljirali Dobrić i Batler: Zvezda savladala Monako

18 h

0
Легенда се вратила на клупу Барселоне

Košarka

Legenda se vratila na klupu Barselone

21 h

0
Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

Košarka

Igokea m:tel i kompanija Mocart produžili saradnju

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner