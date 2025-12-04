Logo
Pucao u nevjenčanu suprugu, pa u njenu sestru: Obje se bore za život

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

22:58

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U četvrtak je u naselju Sitnice u Hrvatskoj došlo do pucnjave iz vatrenog oružja.

Prema nezvaničnim informacijama, kako piše Emeđimurje, muškarac je u porodičnoj kući upucao nevjenčanu suprugu, a na ulici njenu sestru.

илу-пун Мјесец-05092025

Zanimljivosti

Večeras na nebu prizor koji ćemo opet moći vidjeti tek za 17 godina

Obje povrijeđene žene su u kritičnom su stanju i bore se za život.

Policija i hitna pomoć odmah su izašli na teren kako bi pružili medicinsku pomoć i osigurali mjesto događaja.

U toku je uviđaj koji sprovodi Policijska uprava Međimurska.

