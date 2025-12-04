Pucao u nevjenčanu suprugu, pa u njenu sestru: Obje se bore za život

U četvrtak je u naselju Sitnice u Hrvatskoj došlo do pucnjave iz vatrenog oružja.

Prema nezvaničnim informacijama, kako piše Emeđimurje, muškarac je u porodičnoj kući upucao nevjenčanu suprugu, a na ulici njenu sestru.

Obje povrijeđene žene su u kritičnom su stanju i bore se za život.

Policija i hitna pomoć odmah su izašli na teren kako bi pružili medicinsku pomoć i osigurali mjesto događaja.

U toku je uviđaj koji sprovodi Policijska uprava Međimurska.