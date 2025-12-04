Logo
Čajevi koje treba piti pred spavanje: Pomažu u rješavanju brojnih tegoba

04.12.2025

22:36

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба
Foto: Anna Pou/Pexels

Ljekovitost čajeva se vijekovima unazad koristi za brojna oboljenja.

Čajevi se vrlo često koriste i za užitak, skidanje kilograma, ali i ljepotu. U zavisnosti od koje biljke pravite čaj tako i utičete na razne tegobe i dobijate brojne benefite za cijeli organizam.

Za dobar imunitet, čišćenje od toksina i viška kilograma moramo paziti na jetru. Jetra zapravo radi punom snagom baš kada spavamo.

Kako biste joj pomogli uveče popijte ove napitke.

Ukoliko popijete ove napitke uveče prije spavanja, njen rad će se još poboljšati, a pored toga može doći i do mršanja. Biljni napici su sjajna stvar za čišćenje jetre.

Čaj od kamilice

Tijelo brzo apsorbuje ovaj čaj, upijajući njegove korisne supstance. Ima umirujuća i protivupalna svojstva, a dobro djeluje i na nervni sistem. San će vam biti dubok i miran. U jednu šolju prokuvale vode dodajte kašičicu kamilice. Ostavite deset minuta da odstoji, i nakon toga čaj procijedite i popijte ga. Kako biste postigli efekat, ovaj čaj pijte 14 dana.

Čaj sa limunom i đumbirom

Kombinacija ovih proizvoda pomoći će tijelu da brže sagorijeva kalorije. Limun će zasititi organizam vitaminom C i zaštititi ga od prehlade. To ne samo da će poboljšati imunitet, već će spriječiti i nadimanje stomaka. Đumbir poboljšava metaboličke procese, što pomaže u gubitku kilograma.

(Srbija Danas)

