Privatni detektiv otkrio jednostavan trik da otkrijete partnera u prevari

Indeks

04.12.2025

22:05

Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

Privatni detektiv Rejmond Rano sa više od tri decenije iskustva u praćenju nevjernih supružnika, uočio je ključne razlike u ponašanju preljubnika. Prema njegovom iskustvu, postoji jedan očigledan znak koji kod muškaraca gotovo sigurno ukazuje na prevaru – povezan je sa nečim potpuno neočekivanim: čistoćom njihovog automobila.

Neočekivani trag u autopraonici

Rano, čiji se posao kao privatnog detektiva oko 40 odsto svodi na slučajeve preljuba, primjetio je obrazac ponašanja koji se razlikuje kod muškaraca i žena. Tokom nadzora osumnjičenih preljubnika, shvatio je da čistoća automobila kod muškaraca može biti ključni pokazatelj, kako je rekao tokom gostovanja u podkastu "Locked In with Ian Bick" prošle godine.

"Ako muškarac ide da pokupi svoju ljubavnicu sa strane, želi čist automobil. Čim neko ode u autopraonicu, pomislim: "Ha ha, šta je sljedeće?" Nevjerovatno je kako to rade", objasnio je Rano.

Razlika u ponašanju žena

S druge strane, Rano kaže da je kod žena situacija "prilično suprotna". Objasnio je da žene ne osjećaju potrebu da impresioniraju tajnog ljubavnika čistim ili sjajnim automobilom, jer "obično uskoče u automobil muškarca".

"Muškarci uvijek žele da voze. Vrlo rijetko vidim muškarca da uskoči u ženski automobil," dodao je.

Dodatni pokazatelji preljube

Rano je otkrio i da preljubnici često svoje ljubavnice pokupe "u istoj ulici" u kojoj žive, što dodatno pokazuje koliko vole rizik i opasnost u svom tajnom životu.

preljuba

privatni detektiv

