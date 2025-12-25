Radomiru Kokoviću "Zlatna lopta" za najperspektivnijeg trenera Srbije

U Kući fudbala u Staroj Pazovi, Fudbalski savez Srbije dodelio je nagrade za najbolje sportiste i fudbalske radnike u različitim kategorijama, čime su nagrađeni pojedinci koji su tokom godine ostavili značajan trag u domaćem fudbalu.

Nagradu "Zlatna lopta" za najperspektivnijeg trenera dobio je šef stručnog štaba FK Železničar Pančevo, Radomir Koković. Iako nije bio u mogućnosti da lično prisustvuje svečanosti, Koković je uputio pisanu zahvalnost:

"Zahvaljujem se Fudbalskom savezu Srbije na ovoj nagradi. Ona predstavlja veliku satisfakciju, kako za mene lično, tako i za klub. Ovo priznanje pre svega pripada mojim igračima i mom stručnom štabu, kojima dugujem iskrenu zahvalnost na posvećenosti, profesionalizmu i svakodnevnom radu.

Verujem da predanost procesu uvek iznedri pojedince, kako među igračima, tako i među trenerima. Olakšavajuća okolnost za mene je činjenica da imam višegodišnji ugovor sa klubom FK Železničar Pančevo, što mi omogućava dugoročno planiranje i daje prostor da, pored rezultata, budem maksimalno fokusiran i na razvoj. Zahvalan sam upravi FK Železničar Pančevo na ukazanom poverenju i kvalitetnoj komunikaciji. Smatram da je FK Železničar Pančevo pozitivan primer u zemlji u kojoj je „životni vek“ trenera jedan od najkraćih u Evropi. Voleo bih da još veći broj mladih trenera dobije priliku, jer verujem da u našoj zemlji postoji mnogo stručnjaka koji poseduju znanje i kompetencije za najveću domaću scenu", poručio je Koković.

Priznanje je u njegovo ime primio sportski direktor FK Železničar Pančevo, Bojan Šaranov, koji se tom prilikom obratio prisutnima:

"Hvala Fudbalskom savezu Srbije na pozivu i nagradi za ‘Trenera u usponu’, koju danas primam u ime šefa stručnog štaba Radomira Kokovića. Za mene, kao sportskog direktora, ali i za sve zaposlene u klubu, ovo priznanje je potvrda zajedničkog rada, jasno postavljenih ciljeva i vizije koju smo kao klub, zajedno sa Radetom kao trenerom, gradili u prethodnih šest meseci, ali i za period koji je pred nama. Zahvaljujem se Savezu, medijima i sportskim radnicima na praćenju našeg rada i prepoznavanju nove energije koju je Železničar uneo u srpski fudbal", rekao je Šaranov.

Nagrade za najbolje sportiste su dobili i Aleksandra Gajić (najperspektivnija fudbalerka), Vasilije Kostov (najperspektivniji fudbaler), Simo Krunić (specijalna nagrada), Lidija Stojkanović (najbolji trener) i Nikola Milenković (najbolji fudbaler).

