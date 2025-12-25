Logo
Amidžić: CIK u službi bošnjačke političke elite i opozicije u Srpskoj

ATV

25.12.2025

16:31

0
Амиџић: ЦИК у служби бошњачке политичке елите и опозиције у Српској
Većina članova CIK, pokazala je pristrasnost političkim skupinama u službi bošnjačke elite i nažalost opozicije u Republici Srpskoj, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Tvrdi da svjesno donose pogrešne odluke i rade sve da prekroje volju građana na ionako nametnutim i sramnim izborima koje smo imali.

"Čuli smo juče gospodina Rogića, člana te iste Centralne izborne komisije koji kaže da nije normalno to što se radi, da ne može na silu nešto da se mijenja. I nikom ništa! Bez obzira na novi napad, izborićemo se za pravdu, sačuvati mir, stabilnost i napredak Republike Srpske", kaže Amidžić.

Srđan Amidžić

Republika Srpska

CIK BiH

Bošnjaci

