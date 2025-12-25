Bojić: Sa kandidatom SNSD-a Sinišom Karanom u još veću izbornu pobjedu

Potpredsjednik SNSD-a i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je na konferenciji za novinare u Banjaluci da će ova politička partija, zajedno sa svojim kandidatom Sinišom Karanom izaći na izbore i odnijeti još veću i ubjedljiviju pobjedu.

- Odluka CIK je sramna i skandalozna. Kao što su danas organi stranke i saopštili mi smo više nego spremni da odnesemo još veću izbornu pobjedu. Daćemo sve od sebe, jer sada je proradio inat. Pokazaćemo kako se radi na izborima i sa narodom i rezultat će biti još bolji - rekao je Bojić.