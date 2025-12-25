Lukić: Mladić je morao biti pušten na liječenje

Sud u Hagu bi, da ima imalo humanosti kod onih koji odlučuju, morao da pusti generala Ratka Mladića na liječenje u humanijim uslovima, izjavio je advokat Branko Lukić iz tima odbrane generala Ratka Mladića.

Lukić je rekao da se Haški sud i tokom suđenja i nakon izricanja presuda pokazao kao sud beščašća, a da se to potvrđuje na tretmanu srpskih osuđenika, posebno generala Mladića.

"Nevjerovatno je da, uprkos njegovom katastrofalnom stanju, oni insistiraju da ga drže u pritvorskoj jedinici u kojoj apsolutno nema nikakve uslove da mu se pruži adekvatna zdravstvena njega", naglasio je Lukić.

On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu sa generalovim sinom Darkom Mladićem i da je "general Ratko Mladić, koji nema od čega ne boluje, stvarno kao list na vetru".

"Sud u Hagu bi trebao da pusti generala Mladića na liječenje u humanijim uslovima juče, a ne sutra", kaže Lukić.

Lukić je ukazao da ni tretman ostalih osuđenih Srba nije humaniji, naglasivši da je prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić u katastrofalnom stanju i prepušten Britancima, koji iz sebi znanih razloga imaju potrebu da se svete srpskom narodu.

Svijet Beba primljena u bolnicu sa sumnjivim povredama: Četiri dana kasnije preminula

On je dodao da je Haški tribunal prokazan od međunarodne zajednice.

"Čim je zabranjeno da se presude koriste uopšte, jasno je da on nije ostavio nikakav trag u međunarodnoj pravnoj praksi, već je slepo crevo koje je odsečeno, i bačeno na đubrište pravne istorije", istakao je Lukić.

On je rekao da upravo stoga nikada ne treba odustati od borbe za dokazivanje pravog karaktera rata u BiH i događaja u Srebrenici jer oni koji tvrde da se tamo dogodio genocid nisu uspjeli.

Lukić je naveo da se naučna zajednica, praktičari, pravna nauka i dalje bavi otkrivanjem istine i smatra da su, što vrijeme prolazi, "šanse da se istina utvrdi veće, odnosno da je položaj prokazanog srpskog naroda sve bolji".

"Mi moramo da nastavimo sa tim. Da nikada ne odustanemo, prvenstveno jer se oni pozivaju na presude Ttribunala u Hagu, a te presude nemaju pravo da budu korištene u međunarodnom pravu ni pred kojim drugim sudom upravo stoga jer su donosene na osnovu politike, a ne na osnovu dokaza", zaključio je Lukić.