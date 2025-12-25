Logo
Kovačević: Cilj odluke CIK-a je da se sruši volja građana

Izvor:

ATV

25.12.2025

14:18

Komentari:

1
Радован Ковачевић
Foto: ATV / Branko Jović

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je jedinstvena da je odluka CIK-a BiH o ponavljanju prijevremenih predsjedničkih izbora na 136 biračkih mjesta napad na Srpsku i da je cilj da se sruši izborna volja njenih građana, rekao je portparola SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je poslije sastanka rekao da su smatrali da je bitno da poslije jučerašnje odluke CIK-a zajedno sa koalicijom reaguju i dogovore na koji način će postupati.

CIK BiH je donio je juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Radovan Kovačević

Prijevremeni izbori 2025

CIK BiH

Komentari (1)
