Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

25.12.2025
13:42
Komentari:1
U prostorijama SNSD u Banjaluci počeo je sastanak predstavnika vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
Sastanak se održava povodom odluke CIK BiH da poništi rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica i zatraži njihovo ponavljanje.
Nakon ovog sastanka, predviđeno je da se obrate medijima predstavnici svih stranaka iz koalicije, a nakon toga će biti održana i sjednica Izvršnog komiteta SNSD.
Podsjetimo, odluka CIK BiH je nepravosnažna i sada strane koje nisu zadovoljne time imaju pravo žalbe, a ukoliko ih bude, o njima će odlučivati Apelaciono odjeljenje Suda BiH. Ukoliko Sud potvrdi odluku CIK, ta odluka postaje pravosnažna, a nakon toga CIK BiH raspisuje ponavljanje izbora na mjestima gdje su poništeni.
Banja Luka
Most u Česmi: Hoće li Kumsale platiti cijenu tuđeg pogodovanja?
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h4
Najnovije
Najčitanije
17
15
17
14
16
59
16
53
16
47
Trenutno na programu