Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

U prostorijama SNSD u Banjaluci počeo je sastanak predstavnika vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Sastanak se održava povodom odluke CIK BiH da poništi rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica i zatraži njihovo ponavljanje.

Nakon ovog sastanka, predviđeno je da se obrate medijima predstavnici svih stranaka iz koalicije, a nakon toga će biti održana i sjednica Izvršnog komiteta SNSD.

Podsjetimo, odluka CIK BiH je nepravosnažna i sada strane koje nisu zadovoljne time imaju pravo žalbe, a ukoliko ih bude, o njima će odlučivati Apelaciono od‌jeljenje Suda BiH. Ukoliko Sud potvrdi odluku CIK, ta odluka postaje pravosnažna, a nakon toga CIK BiH raspisuje ponavljanje izbora na mjestima gd‌je su poništeni.