Kabinet predsjednika Srpske: Zahvalnost kompanijama i ustanovama na humanosti

SRNA

25.12.2025

13:04

0
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik
Foto: ATV

Humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" šesnaest godina zaredom svjedoči da plemenitost i empatija nemaju rok trajanja i iz godine u godinu dokazuje da zajedništvo, ljubav i briga za bolesnu d‌jecu mogu donijeti stvarne rezultate, nadu i osjećaj da nisu sami, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

"Sa velikom zahvalnošću i ove godine želimo da istaknemo i pohvalimo kompanije i ustanove kao što su Rudnik i termoelektrana Stanari, Javni fond za d‌ječiju zaštitu Republike Srpske, "PMP Jelšingrad" Gradiška, "Integral Inženjering" Laktaši, "Herc Gradnja" Bileća i druge, koje su se i ove godine odazvale i dali svoj doprinos humanitarnoj akciji 'S ljubavlju hrabrim srcima'", naglašava se u saopštenju.

Iz Kabineta predsjednika ističu da njihova podrška i odgovornost da reaguju kada je to najpotrebnije pokazuje da veličina kompanije ne određuje veličinu srca i upravo zahvaljujući njihovoj spremnosti da pomognu, ova akcija iz godine u godinu dobija pravi smisao i snagu.

"Hvala svima koji su prepoznali važnost solidarnosti, humanosti i zajedništva i što svojim primjerom pokazaju da zajedno možemo učiniti mnogo. Pokazali ste da humanost, briga za druge i odgovornost prema zajednici žive u svakom gestu dobre volje.

Istovremeno, vjerujemo da će i ostali učesnici društvene zajednice prepoznati vrijednosti koje ova akcija nosi i dati svoj doprinos ovoj plemenitoj inicijativi. Zajedničkim angažmanom možemo stvoriti okruženje u kojem se svako dijete osjeća viđeno, prihvaćeno i podržano na putu svog razvoja", dodaje se u saopštenju.

Iz Kabineta predsjednika Republike navode da je u okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" humanitarni broj 1411 do sada pozvan 34.150 puta.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" biće održano sutra u Banjaluci s ciljem prikupljanja sredstava za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za d‌jecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u tom gradu, kao i Derventi i Foči.

Donatorsko veče biće održano pod visokim pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Nosioci ovogodišnjeg projekta su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zavod za socijalnu zaštitu Srpske.

U okviru akcije, od 12. decembra u 12.00 časova do 31. decembra aktivan je "M:tel" humanitarni broj 1411, čijim pozivom građani doniraju jednu konvertibilnu marku i tako daju doprinos ovoj akciji.

Sredstva se mogu uplaćivati na račune Ministarstva finansija Republike Srpske i to: račun posebnih namjena broj 5710100000270015 otvoren kod BPŠ Banjaluka i devizni račun IBAN BA 395710070400006774 partija 0070400000067 otvoren kod BPŠ Banjaluka.

humanost

S ljubavlju hrabrim srcima

