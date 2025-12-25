Stevandić: Ozbiljan udarac, ali mi ćemo još ozbiljnije uzvratiti

25.12.2025
14:17
Komentari:2
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da je Centralna izborna komisija BiH, odlukom o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, odabrala mjesta gdje nije došlo do krađe i prevare, već gdje može da manipuliše kako bi preokrenula volju naroda.
"Ovo je ozbiljan udarac, ali mi ćemo još ozbiljnije uzvratiti i nećemo dozvoliti da neko mijenja volju naroda", poručio je Stevandić.
On je istakao da je ovo zloupotreba CIK-a koja neće proći.
"Mi smo na tim mjestima i jači nego što je rezultat pokazao, razbićemo ih u paramparčad", poručio je Stevandić nakon današnjeg sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj u Banjaluci.
