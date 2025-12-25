Logo
Stevandić: Ozbiljan udarac, ali mi ćemo još ozbiljnije uzvratiti

25.12.2025

14:17

Стевандић: Озбиљан ударац, али ми ћемо још озбиљније узвратити
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da je Centralna izborna komisija BiH, odlukom o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, odabrala mjesta gdje nije došlo do krađe i prevare, već gdje može da manipuliše kako bi preokrenula volju naroda.

"Ovo je ozbiljan udarac, ali mi ćemo još ozbiljnije uzvratiti i nećemo dozvoliti da neko mijenja volju naroda", poručio je Stevandić.

On je istakao da je ovo zloupotreba CIK-a koja neće proći.

"Mi smo na tim mjestima i jači nego što je rezultat pokazao, razbićemo ih u paramparčad", poručio je Stevandić nakon današnjeg sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj u Banjaluci.

Састанак владајуће коалиције

Republika Srpska

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

Nenad Stevandić

CIK BiH

