Minić: Odluka CIK-a nastavak ofanzive na Srpsku, spriječićemo te namjere

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je odluka Centralne izborne komisije BiH o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta na prijevremenim izborima za predsjednika nastavak ofanzive na Republiku Srpsku, ali da će te namjere biti spriječene.

- Prvo je bila institucija predsjednika na udaru. Sada to ide dalje. Ovdje se indirektno napada i Vlada Republike Srpske. Vi znate da sud koji nikad nije odlučivao o izboru Vlade i proglašavao se nenadležnim, sada je uzeo da o tome raspravlja. Namjerno neće da donese odluku - rekao je Minić.

On je ukazao na to da su se i ranije na pojedinim biračkim mjestima ponavljali izbori i da nije bilo razlike, te da su sada ciljano izabrali mjesta na kojima je kanadidat SNSD-a Siniša Karan dobio ogromnu podršku.

- Neko želi da napravi neku projekciju. Ovo je dio projekta protiv institucija Republike Srpske. Mi ćemo to spriječiti, i što je najvažnije, spriječićemo to na terenu. Sada kada raspišu ove izbore, vjerujte da ću prvi ja, moje kolege i svi drugi imati toliku volju da ih rasklopimo kao lego na terenu - poručio je Minić.

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH donijela je juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, na koju postoji mogućnost žalbe.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.