Logo
Large banner

Minić: Odluka CIK-a nastavak ofanzive na Srpsku, spriječićemo te namjere

Izvor:

SRNA

25.12.2025

12:59

Komentari:

1
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je odluka Centralne izborne komisije BiH o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta na prijevremenim izborima za predsjednika nastavak ofanzive na Republiku Srpsku, ali da će te namjere biti spriječene.

- Prvo je bila institucija predsjednika na udaru. Sada to ide dalje. Ovdje se indirektno napada i Vlada Republike Srpske. Vi znate da sud koji nikad nije odlučivao o izboru Vlade i proglašavao se nenadležnim, sada je uzeo da o tome raspravlja. Namjerno neće da donese odluku - rekao je Minić.

илу-риба-пост-09122025

Savjeti

Trik za najukusniju prženu ribu: Umjesto u brašno, uvaljajte je u ovu namirnicu

On je ukazao na to da su se i ranije na pojedinim biračkim mjestima ponavljali izbori i da nije bilo razlike, te da su sada ciljano izabrali mjesta na kojima je kanadidat SNSD-a Siniša Karan dobio ogromnu podršku.

- Neko želi da napravi neku projekciju. Ovo je dio projekta protiv institucija Republike Srpske. Mi ćemo to spriječiti, i što je najvažnije, spriječićemo to na terenu. Sada kada raspišu ove izbore, vjerujte da ću prvi ja, moje kolege i svi drugi imati toliku volju da ih rasklopimo kao lego na terenu - poručio je Minić.

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH donijela je juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, na koju postoji mogućnost žalbe.

saobracajna kamera sc yt

Auto-moto

Vozači našli način da prevare ANPR kamere

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

CIK BiH

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Sa banjalučke Skupštine povučena tačka o besplatnim placevima

1 h

0
Да ли је боље узимати витамине прије или послије оброка?

Zdravlje

Da li je bolje uzimati vitamine prije ili poslije obroka?

1 h

0
Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

Stil

Haljina Melanije Tramp ima zanimljiv detalj: Povezuju ga s Jugoslavijom

1 h

0
Жељко Шкондрић.

Republika Srpska

Škondrić: Ima osnova za prigovor Apelacionom vijeću suda BiH

1 h

0

Više iz rubrike

Жељко Шкондрић.

Republika Srpska

Škondrić: Ima osnova za prigovor Apelacionom vijeću suda BiH

1 h

0
Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској

Republika Srpska

Ginter Felinger se ponovo miješa u izbore u Republici Srpskoj

1 h

2
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

Republika Srpska

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj 1411 do sada pozvan 34.150 puta

1 h

0
Мидораг Парежанин

Republika Srpska

Parežanin: Sramna i besmislena odluka CIK-a

2 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner