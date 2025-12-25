Logo
Da li je bolje uzimati vitamine prije ili poslije obroka?

25.12.2025

12:40

Да ли је боље узимати витамине прије или послије оброка?
Foto: Natallia/Pexels

Vitamini i minerali su supstance neophodne za normalno funkcionisanje našeg tijela.

Oni su odgovorni za pravilan tok svih njegovih procesa: od rada srca do rasta kose. Da bi svi vitamini bili korisni, važno je zapamtiti nekoliko ključnih stvari.

Prvo, moraju se pravilno kombinovati tako da samo pojačavaju jedni druge, a ne obrnuto. Drugo, svaka grupa vitamina i minerala ima svoje optimalno vrijeme unosa, kada će korist za tijelo biti maksimalna. Reći ćemo vam zašto je za doručak bolje uzimati vitamine B, a prije spavanja popiti magnezijum i gvožđe.

Vitamini A, E, D, K

Vitamine rastvorljive u mastima A, E, D i K tijelo najbolje apsorbuje kada se uzimaju sa hranom koja sadrži masti. Tajna je u tome što, ulaskom u jednjak, masti pokreću proizvodnju žuči i enzima, koji doprinose transportu vitamina u jetru i njihovoj daljoj preradi. Dobra vijest je da je čak i mala količina masti dovoljna da aktivira ovo kolo.

Kalcijum

Kalcijum, važan za zdravlje kostiju i zuba, generalno, ne zahtijeva posebne režime unosa. Ali ako uzimate više suplemenata, imajte na umu da ga ne treba kombinovati sa gvožđem i cinkom, koji mogu da potisnu kalcijum u borbi za resurse tijela. Između uzimanja ovih vitamina, bolje je napraviti pauzu od 1-1,5 sata. Ovo vrijeme će biti sasvim dovoljno da ne ometaju jedni druge u asimilaciji.

B vitamini

Osim što učestvuju u osnovnim životnim procesima tijela, uključujući i ćelijski metabolizam, vitamini B mogu se pohvaliti da nam pružaju dodatni podsticaj energije. Oni stimulišu nervni sistem, pa je najbolje vrijeme za vitamine B doručak. Ovo će vas održati produktivnim tokom cijelog dana.

Magnezijum i gvožđe

Ove dodatke je najbolje uzimati uveče ili čak prije spavanja. Zašto? Magnezijum (iako, naravno, sve zavisi od količine) može imati laksativan efekat - i definitivno nije ono što biste želeli usred dana. U isto vrijeme, kofein može da blokira djelovanje gvožđa, pa ako pijete mnogo kafe, treba odložiti suplementaciju za kasnije. Konačno, velike količine vlakana mogu ometati apsorpciju hranljivih materija iz doručka, ručka i večere.

Vitamin C

Vitamin C rastvorljiv u vodi se može uzimati u bilo koje doba dana, ali obavezno ga popijte sa čašom vode.

(Ženski magazin)

