Jelena Rozga otkrila kako provodi praznike

25.12.2025
12:18
Komentari:0
Jelena Rozga nastupala je u Trogiru u sklopu Adventa, a tamo je otkrila kako je izgledalo njeno odrastanje u obližnjoj Blizni u trogirskom zaleđu.
"Radila sam malo. Baka Jela me uvijek čuvala i pazila, ja nisam baš bila nešto oko tih maslina i loze, moji su sve to imali, radili su vino i maslinovo ulje. Ja bih otišla po ure, onda bih lagano pješice kući i slušala Magazinove stare ploče na djedov gramofon i vježbala bih ispred ogledala", rekla je za In magazin.
Kaže da je voljela jesti domaća jaja.
"Koke sam voljela i svako jutro bih išla po friška jaja, to je najslađe onako pojesti. Ono jaje bi još bilo vruće, zdravo i bakino maslinovo ulje", dodala je.
Jelena na Badnjak i Božić, uprkos brojnim ponudama, ne želi raditi. To je, kaže, vrijeme rezervisano za njenog dečka Ivana Huljića, porodicu i prijatelje.
Fudbal
Fudbaler preminuo zbog talismana
"I onda ću lijepo na Badnjak ujutro u grad, to je pod obavezno, malo na Rivu, pojesti bakalar i u neku pristojno vrijeme ću kod svojih na ručak. Mama se drži starih običaja, uvijek kiti bor na Badnjak, pojedemo nešto fino, vratimo se doma i onda idemo na večeru kod Petra i Hane", rekla je ona.
Na okupljanje kod Petra i Hane dođu i Tonči i Vjekoslava Huljić.
"Bude cijela porodica i bude nam lijepo i guštamo. I onda sljedeći dan, na Božić odemo na ručak malo kod jednih, malo kod drugih. I ja ću ja mislim kad to pojedem, i sa svima se izljubim i izgrlim spavati do 26. dok ne budem trebala ići na put", dodala je Rozga, prenosi Indeks.
Scena
2 h0
Scena
3 h0
Scena
5 h0
Scena
14 h0
Najnovije
Najčitanije
13
35
13
30
13
30
13
20
13
10
Trenutno na programu