Jelena Rozga otkrila kako provodi praznike

Jelena Rozga nastupala je u Trogiru u sklopu Adventa, a tamo je otkrila kako je izgledalo njeno odrastanje u obližnjoj Blizni u trogirskom zaleđu.

"Radila sam malo. Baka Jela me uvijek čuvala i pazila, ja nisam baš bila nešto oko tih maslina i loze, moji su sve to imali, radili su vino i maslinovo ulje. Ja bih otišla po ure, onda bih lagano pješice kući i slušala Magazinove stare ploče na djedov gramofon i vježbala bih ispred ogledala", rekla je za In magazin.

Kaže da je voljela jesti domaća jaja.

"Koke sam voljela i svako jutro bih išla po friška jaja, to je najslađe onako pojesti. Ono jaje bi još bilo vruće, zdravo i bakino maslinovo ulje", dodala je.

Kako će provesti ovogodišnje praznike?

Jelena na Badnjak i Božić, uprkos brojnim ponudama, ne želi raditi. To je, kaže, vrijeme rezervisano za njenog dečka Ivana Huljića, porodicu i prijatelje.

"I onda ću lijepo na Badnjak ujutro u grad, to je pod obavezno, malo na Rivu, pojesti bakalar i u neku pristojno vrijeme ću kod svojih na ručak. Mama se drži starih običaja, uvijek kiti bor na Badnjak, pojedemo nešto fino, vratimo se doma i onda idemo na večeru kod Petra i Hane", rekla je ona.

Na okupljanje kod Petra i Hane dođu i Tonči i Vjekoslava Huljić.

"Bude cijela porodica i bude nam lijepo i guštamo. I onda sljedeći dan, na Božić odemo na ručak malo kod jednih, malo kod drugih. I ja ću ja mislim kad to pojedem, i sa svima se izljubim i izgrlim spavati do 26. dok ne budem trebala ići na put", dodala je Rozga, prenosi Indeks.