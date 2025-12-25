Logo
Large banner

Jelena Rozga otkrila kako provodi praznike

25.12.2025

12:18

Komentari:

0
Јелена Розга открила како проводи празнике
Foto: Instagram

Jelena Rozga nastupala je u Trogiru u sklopu Adventa, a tamo je otkrila kako je izgledalo njeno odrastanje u obližnjoj Blizni u trogirskom zaleđu.

"Radila sam malo. Baka Jela me uvijek čuvala i pazila, ja nisam baš bila nešto oko tih maslina i loze, moji su sve to imali, radili su vino i maslinovo ulje. Ja bih otišla po ure, onda bih lagano pješice kući i slušala Magazinove stare ploče na djedov gramofon i vježbala bih ispred ogledala", rekla je za In magazin.

Kaže da je voljela jesti domaća jaja.

"Koke sam voljela i svako jutro bih išla po friška jaja, to je najslađe onako pojesti. Ono jaje bi još bilo vruće, zdravo i bakino maslinovo ulje", dodala je.

Kako će provesti ovogodišnje praznike?

Jelena na Badnjak i Božić, uprkos brojnim ponudama, ne želi raditi. To je, kaže, vrijeme rezervisano za njenog dečka Ivana Huljića, porodicu i prijatelje.

фудбалска лопта-фудбал

Fudbal

Fudbaler preminuo zbog talismana

"I onda ću lijepo na Badnjak ujutro u grad, to je pod obavezno, malo na Rivu, pojesti bakalar i u neku pristojno vrijeme ću kod svojih na ručak. Mama se drži starih običaja, uvijek kiti bor na Badnjak, pojedemo nešto fino, vratimo se doma i onda idemo na večeru kod Petra i Hane", rekla je ona.

Na okupljanje kod Petra i Hane dođu i Tonči i Vjekoslava Huljić.

"Bude cijela porodica i bude nam lijepo i guštamo. I onda sljedeći dan, na Božić odemo na ručak malo kod jednih, malo kod drugih. I ja ću ja mislim kad to pojedem, i sa svima se izljubim i izgrlim spavati do 26. dok ne budem trebala ići na put", dodala je Rozga, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tagovi:

Jelena Rozga

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи

Scena

Poznata glumica pronađena mrtva u svojoj kući: Isplivali uznemirujući detalji

2 h

0
Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу

Scena

Grand zvanično saopštio da li će se Lepa Brena pojaviti u filmu o Saši Popoviću

3 h

0
Милица Тодоровић се огласила пред порођај

Scena

Milica Todorović se oglasila pred porođaj

5 h

0
Марија Шерифовић

Scena

Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

13

20

Most u Česmi: Hoće li Kumsale platiti cijenu tuđeg pogodovanja?

13

10

Posvađala se sa komšinicom, pa je nožem isjekla po glavi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner