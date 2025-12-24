Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

Pjevačica Marija Šerifović odgovarala je na pitanja pratioca i tom prilikom se dotakla raznih tema, a najviše pitanja dobila je za sina Maria i majčinstvo.

Prvo pitanje je bilo koliko ju je majčinstvo promijenilo:

''U brzini adaptacija na situaciju iliti u brzini prihvatanja te nenormalne amplitude promjene emocija'', priča Marija i otkriva da li je stroga majka:

''Svi oko mene govore on je mali, on je mali, ja kažem nije mali, on sve zna, sve razumije. Mislim da sada nisam, on je toliko aktivan da je to čudo Božije, a na meni je trenutno sada samo da ga sačuvam'', rekla je ona.

Marija se ovom prilikom dotakla i kako je to biti samohrana majka.

''Ja obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu… U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe'', poručila je pjevačica.

Šerifovićeva je istakla da ne bi voljela da njen nasljednik nastavi da se bavi pjevanjem, ali bi željela da zna nešto o muzici.

''Ne bih voljela da pjeva, voljela bih nešto da svira ili neka produkcija. Pjevanje bi mu u Srbiji bilo preteško'', smatra Šerifovićka.

Marija ističe koliko je spoznaja majčinstva posebna.

''Ja mislim da to iz dana u dan, iz nedjelja u nedjelju, ta ljubav se razdvaja kako je on sve veći, kako se ta ljubav umnožava… Tek onda shvatamo koliko je to najvažnija uloga u našem životu i nešto bez čega više ne možete'', kaže ona.

“Mario milijardu puta izgovori “mama”

Neko ju je pitao kakav je osjećaj bio kada ju je sin nazvao “mama”.

Sjajan, ali sada već nije sjajan jer izgovara milijardu puta dnevno ali osim mama govori i “Maja”.

Ona se dotakla i jedne neprijatne situacije sa fanom.

''Davno je to bilo. Prišla mi je osoba da se slikamo, pa poslije: “E, nije dobra slika”, pa hajde opet, ja se slikam opet. “E Mare, aj sad sestra”. Hajde može. Onda smo otišli u neki noćni bar i opet ide ta osoba rekao: “Aman, brate više, šta sad još”, i njemu krene neki bijes i gurka i ta osoba je gurnula ruku između mojih prijatelja i obezbjeđenja i dohvatila je mene za vrat i stegla me je jako, ali ja sam čula jak krc nosila sam kragnu bio mi je povrijeđen pršljen ali šta da radim, ima ludih ljudi ali na meni je da vjerujem da ste svi normalni'', rekla je Marija.

Jedna djevojka pozvala ju je na dejt, na šta je kratko odgovorila:

''Joj, Alma ne mogu mnogo mi je lijepo ovako'', našalila se pjevačica, prenosi Blic.