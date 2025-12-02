Otkriveno koliko je Marija Šerifović platila surogat majku

Pjevačica Marija Šerifović na današnji dan, u decembru 2023. godine, dobila je se sina Maria, uz pomoć surogat majke.

Ova vijest je podigla buru u domaćoj javnosti, a mnogi su odmah počeli da se interesuju oko detalja.

Iako je Marija sve vješto krila, tada je isplivao detalj o cijeni.

U jednoj američkoj agenciji za surogat majčinstvo navode da se prosječna cijena kreće od 130.000 do 160.000 dolara.

"Međunarodno surogat majčinstvo može koštati samo 50.000 dolara u istočnoj Evropi ili Južnoj Americi, ali pronalaženje pouzdane agencije zahtijeva određena istraživanja i smjernice", dodaju.

Prosječni troškovi

Prosječni troškovi uključuju: kliničke naknade, surogat nadoknadu, pravne troškove i agencijske naknade. Budući roditelji takođe treba da dio budžeta namijene za kompenzaciju donatorima jajnih ćelija i lijekove za plodnost, kao i putne troškove (koji nisu uključeni u ove procjene), dodaju iz agencije.

Za razliku od drugih zemalja, u Americi skoro cijeli trošak mora biti uplaćen unaprijed.

20.000 – 30.000 dolara – Plaća se na početku procesa

Proces surogat majčinstva je komplikovan i dugotrajan. Agencije obavljaju ovu uslugu za parove koji nemaju stručnost ili vremena sami obaviti sve zadatke, no usluge agencije dolaze s visokom cijenom.

12.000 – 20.000 dolara – Plaća se kada se zatraži surogat majka

Pronalaženje podobne surogat majke je najizazovniji i dugotrajniji zadatak. Kada se jednom pronađe, surogat kandidat i dalje treba niz skupih medicinskih, pravnih i psiholoških procjena.

8.000 – 10.000 dolara – Plaća se u dva navrata: Po sastavljanju ugovora i u trećem tromjesečju

Postoje dvije glavne pravne usluge. Prva je izrada i izvršenje ugovora. Drugi je redoslijed prije rođenja ili poslije rođenja. Oba su obavezna po zakonu u većini država.

55.000 – 75.000 dolara – Uplaćuje se u potpunosti po potpisivanju ugovora o surogat majčinstvu

25.000 – 35.000 dolara – Plaća se prilikom zakazivanja donacija jajnih stanica ili IVF ciklusa

5.000 – 10.000 dolara – Plaća se mjesečno tokom cijele trudnoće za prenatalnu njegu i nadzor

5.000 – 10.000 dolara – Ovaj iznos za sam porođaj plaća se osiguranjem ili na licu mjesta

2.000 – 3.000 dolara - Plaća se za birokratiju i povratak u domovinu

Prema ovoj računici, Marija Šerifović je za cjelokupan proces surogat majčinstva morala da izdvoji između 160.000 - 193.000 dolara.

Po sopstvenom priznanju, o surogat majci - ženi koja je iznijela trudnoću i donijela na svijet njenog sina, kome je dala ime Mario, zauvijek će osjećati neizmjernu zahvalnost i poštovanje, prenosi "Telegraf".