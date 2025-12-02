Otkriveno koliko je Marija Šerifović platila surogat majku

Izvor:
Telegraf
02.12.2025
18:25
Komentari:0
Pjevačica Marija Šerifović na današnji dan, u decembru 2023. godine, dobila je se sina Maria, uz pomoć surogat majke.
Ova vijest je podigla buru u domaćoj javnosti, a mnogi su odmah počeli da se interesuju oko detalja.
Iako je Marija sve vješto krila, tada je isplivao detalj o cijeni.
Scena
Raskrinkan Šerif Konjević: Snimljen kako pjeva srbomrzačku pjesmu
U jednoj američkoj agenciji za surogat majčinstvo navode da se prosječna cijena kreće od 130.000 do 160.000 dolara.
"Međunarodno surogat majčinstvo može koštati samo 50.000 dolara u istočnoj Evropi ili Južnoj Americi, ali pronalaženje pouzdane agencije zahtijeva određena istraživanja i smjernice", dodaju.
Prosječni troškovi uključuju: kliničke naknade, surogat nadoknadu, pravne troškove i agencijske naknade. Budući roditelji takođe treba da dio budžeta namijene za kompenzaciju donatorima jajnih ćelija i lijekove za plodnost, kao i putne troškove (koji nisu uključeni u ove procjene), dodaju iz agencije.
Za razliku od drugih zemalja, u Americi skoro cijeli trošak mora biti uplaćen unaprijed.
Proces surogat majčinstva je komplikovan i dugotrajan. Agencije obavljaju ovu uslugu za parove koji nemaju stručnost ili vremena sami obaviti sve zadatke, no usluge agencije dolaze s visokom cijenom.
Pronalaženje podobne surogat majke je najizazovniji i dugotrajniji zadatak. Kada se jednom pronađe, surogat kandidat i dalje treba niz skupih medicinskih, pravnih i psiholoških procjena.
Postoje dvije glavne pravne usluge. Prva je izrada i izvršenje ugovora. Drugi je redoslijed prije rođenja ili poslije rođenja. Oba su obavezna po zakonu u većini država.
Prema ovoj računici, Marija Šerifović je za cjelokupan proces surogat majčinstva morala da izdvoji između 160.000 - 193.000 dolara.
Po sopstvenom priznanju, o surogat majci - ženi koja je iznijela trudnoću i donijela na svijet njenog sina, kome je dala ime Mario, zauvijek će osjećati neizmjernu zahvalnost i poštovanje, prenosi "Telegraf".
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu