Počeo sastanak Putina i Vitkofa

02.12.2025

18:11

Foto: Tanjug/AP

Počeo je sastanak predsjednika Rusije Vladimir Putin sa američkim pregovaračima koji su stigli u Moskvu - specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Sa ruske strane, sastanku prisustvuju pomoćnik američkog predsjednika Jurij Ušakov i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev.

Očekuje se da će specijalni izaslanik Donalda Trampa predstaviti Vladimiru Putinu mirovni plan dogovoren sa vlastima u Kijevu.

Prema informacijama AFP-a, Vitkof se prethodnog dana ponovo sastao sa predstavnicima Kijeva, tačnije sa šefom ukrajinske delegacije, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim. Nakon toga, Umerov je otputovao u Irsku kako bi Vladimiru Zelenskom podnio detaljan izvještaj.

Portal Aksios piše da će, poslije pregovora sa Putinom, specijalni izaslanik i Trampov zet otputovati u jednu evropsku zemlju, gdje će održati sastanak sa šefom kijevskog režima.

Stiv Vitkof

Vladimir Putin

