Logo
Large banner

Putin poručio Evropi: Ako želite rat...

Izvor:

ATV

02.12.2025

17:37

Komentari:

1
Путин поручио Европи: Ако желите рат...
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da Rusija ne želi rat s evropskim silama, ali da je, ako Evropa želi rat, Rusija odmah spremna za borbu.

Putin je rekao da evropske sile postavljaju zahtjeve o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu koje Moskva smatra apsolutno neprihvatljivim.

"Nemamo namjeru ratovati s Evropom, ali ako Evropa to želi i počne, mi smo od ovog trenutka spremni", rekao je Putin novinarima uoči sastanka s američkim izaslanikom Stivom Vitkofom u Moskvi.

Optužio je Evropljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini.

"Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata", rekao je.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Evropa

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

Hronika

Uhapšen trojac iz Laktaša, vlasnike oštetili za 57.000 maraka

6 h

0
Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

Hronika

Sudar tri vozila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj se odvija otežano

6 h

0
Радик пао са скеле, боре му се за живот

Hronika

Radik pao sa skele, bore mu se za život

6 h

0
''Прада'' купује ''Версаће'' за 1.3 милијарде долара

Stil

''Prada'' kupuje ''Versaće'' za 1.3 milijarde dolara

6 h

0

Više iz rubrike

Брајан Волш на суђењу

Svijet

Nastavljeno suđenje za ubistvo Ane Volš

6 h

0
Стив Виткоф стигао у Кремљ: Ускоро састанак са Путином

Svijet

Stiv Vitkof stigao u Kremlj: Uskoro sastanak sa Putinom

6 h

0
''Ослобођење Красноармејска - добра основа за рјешавање задатака СВО''

Svijet

''Oslobođenje Krasnoarmejska - dobra osnova za rješavanje zadataka SVO''

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner