Putin poručio Evropi: Ako želite rat...

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da Rusija ne želi rat s evropskim silama, ali da je, ako Evropa želi rat, Rusija odmah spremna za borbu.

Putin je rekao da evropske sile postavljaju zahtjeve o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu koje Moskva smatra apsolutno neprihvatljivim.

"Nemamo namjeru ratovati s Evropom, ali ako Evropa to želi i počne, mi smo od ovog trenutka spremni", rekao je Putin novinarima uoči sastanka s američkim izaslanikom Stivom Vitkofom u Moskvi.

Optužio je Evropljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini.

"Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata", rekao je.