Stiv Vitkof stigao u Kremlj: Uskoro sastanak sa Putinom

02.12.2025

17:04

Komentari:

0
Стив Виткоф стигао у Кремљ: Ускоро састанак са Путином
Foto: Tanjug/AP

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof stigao je u Kremlj na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prenose RIA Novosti.

On je došao u pratnji Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa, i specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kirila Dmitrijeva, koji je američku delegaciju dočekao na aerodromu, sproveo ih ulicama Moskve i odveo na ručak prije sastanka sa ruskim liderom.

Vitkof je danas stigao u šestu posjetu Rusiji ove godine, a očekuje se da na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom donese američke prijedloge za mirno rješenje u Ukrajini.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Ako Evropa započne rat sa Rusijom - neće više biti pregovora

Kako je ranije saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, medijima će biti dostupni prvi kadrovi razgovora.

Dmitrijev dočekao Vitkofa u Moskvi

Ukrajinska delegacija se u nedjelju sastala sa predstavnicima Trampove administracije na Floridi kako bi razmatrali Trampov mirovni plan. Kako su prenijeli zapadni mediji, jedna od dominantnih tema bilo je pitanje teritorija. Nakon sastanka, državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su pregovori sa Ukrajincima bili produktivni, ali da ima još dosta posla.

On je naglasio da će Rusija imati centralnu ulogu u svakom sporazumu o okončanju sukoba sa Ukrajinom, ocijenjujući mirovne pregovore kao delikatne i komplikovane.

Tagovi:

Kremlj

Vladimir Putin

Stiv Vitkof

Komentari (0)
