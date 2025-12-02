Izvor:
Nakon govora na forumu VTB "Rusija zove!", ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se novinarima. Njegove prve izjave bile su o oslobađanju Krasnoarmejska.
Prema riječima Putina, Krasnoarmejsk je dobra baza za rješavanje svih zadataka SVO. Stoga su mu ruske i ukrajinske oružane snage pridale poseban značaj.
Putin je potvrdio poziv stranim novinarima, uključujući i ukrajinske, da posjete Krasnoarmejsk (Pokrovsk) i sve vide svojim očima.
