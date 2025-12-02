Logo
''Oslobođenje Krasnoarmejska - dobra osnova za rješavanje zadataka SVO''

Izvor:

Agencije

02.12.2025

16:13

Komentari:

0
''Ослобођење Красноармејска - добра основа за рјешавање задатака СВО''
Foto: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Nakon govora na forumu VTB "Rusija zove!", ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se novinarima. Njegove prve izjave bile su o oslobađanju Krasnoarmejska.

Prema riječima Putina, Krasnoarmejsk je dobra baza za rješavanje svih zadataka SVO. Stoga su mu ruske i ukrajinske oružane snage pridale poseban značaj.

Putin je potvrdio poziv stranim novinarima, uključujući i ukrajinske, da posjete Krasnoarmejsk (Pokrovsk) i sve vide svojim očima.

Владимир Путин-27112025

Svijet

Putin: Rusija se uspješno nosi sa spoljnim pritiskom na svoju ekonomiju

Vladimir Putin

Rusija

Komentari (0)
