Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Belgijska policija privela je bivšeg generalnog sekretara Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) Stefana Sanina, javio je list "Eho".

U izvještaju se navodi da je, osim Sanina, priveden i zamjenik direktora Koledža Evrope.

Mediji su ranije javili da je u okviru istrage o pronevjeri sredstava iz programa EU za obuku nižerangiranih diplomata privedena Federika Mogerini, bivši visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost.

Kancelarija evropskog javnog tužioca potvrdila je da je tokom racije u sjedištu EEAS privedeno troje ljudi.