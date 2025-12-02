Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Izvor:
SRNA
02.12.2025
14:53
Komentari:0
Belgijska policija privela je bivšeg generalnog sekretara Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) Stefana Sanina, javio je list "Eho".
U izvještaju se navodi da je, osim Sanina, priveden i zamjenik direktora Koledža Evrope.
Mediji su ranije javili da je u okviru istrage o pronevjeri sredstava iz programa EU za obuku nižerangiranih diplomata privedena Federika Mogerini, bivši visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost.
Svijet
Privedena Federika Mogerini
Kancelarija evropskog javnog tužioca potvrdila je da je tokom racije u sjedištu EEAS privedeno troje ljudi.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
15
33
15
31
15
29
15
28
15
27
Trenutno na programu