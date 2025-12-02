Logo
Large banner

Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Izvor:

SRNA

02.12.2025

14:53

Komentari:

0
Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино
Foto: Youtube/College of Europe in Natolin/screenshot

Belgijska policija privela je bivšeg generalnog sekretara Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) Stefana Sanina, javio je list "Eho".

U izvještaju se navodi da je, osim Sanina, priveden i zamjenik direktora Koledža Evrope.

Mediji su ranije javili da je u okviru istrage o pronevjeri sredstava iz programa EU za obuku nižerangiranih diplomata privedena Federika Mogerini, bivši visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost.

Федерика Могерини

Svijet

Privedena Federika Mogerini

Kancelarija evropskog javnog tužioca potvrdila je da je tokom racije u sjedištu EEAS privedeno troje ljudi.

Podijeli:

Tagovi:

Federika Mogerini

Stefano Sanino

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

Svijet

Zaharova o hapšenju Mogerinijeve: EU drži lekcije drugima, a milioni završavaju u privatnim džepovima

1 h

0
Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег

Svijet

Zatvorenik pokušao samoubistvo u ćeliji, a kada je prebačen u bolnicu iskoristio priliku za bijeg

1 h

0
Приведена Федерика Могерини

Svijet

Privedena Federika Mogerini

1 h

0
Виткоф стигао у Москву, ево када се састаје са Путином

Svijet

Vitkof stigao u Moskvu, evo kada se sastaje sa Putinom

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

33

CB BiH podsjeća: Manje od mjesec dana za zamjenu ovih novčanica

15

31

Android dobija znatno brži Wi-Fi

15

29

Dodik: Iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikad ne daju oprati

15

28

Dosije: Ubistvo Slađane Milošević

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner