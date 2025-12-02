Privedena Federika Mogerini

Belgijska policija privela je bivšu šeficu evropske diplomatije Federiku Mogerini u slučaju prevare u vezi sa programom obuke diplomata koji je finansirala EU, objavio je list „Soar“.

Federika Mogerini je rektor Koledža.

Ranije je Evropsko tužilaštvo saopštilo da su u sjedištu Službe za spoljne poslove Evropske unije i Evropskog koledža u Brižu izvršeni pretresi u okviru istrage o zloupotrebi sredstava.

Mogerini je obavljala funkciju visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost od 2014. do 2019. i u tom svojstvu je bila posrednik u dijalogu Beograda i Prištine.