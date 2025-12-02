Vrijeme vladavine predsjednika Vladimira Zelenskog u Ukrajini završeno je nakon što je šef njegovog kabineta Andrij Jermak podnio ostavku, ocijenio je ruski politikolog i stručnjak za međunarodne odnose Vladimir Karasev.

On je za TASS izjavio da Vašington vidi sekretara Savjeta za državnu bezbjednost i odbranu Rustema Umerova kao kandidata koji će, između ostalog, nastaviti put ka pronalaženju mirnog rješenja za sukob u Ukrajini.

"Vašington daje Umerovu dozvolu da radi u pregovaračkoj grupi, umjesto Jermaka. Želim da naglasim da nije Zelenski taj koji je smijenio Jermaka, već je to učinio Vašington, a Zelenski je samo pozdravio to", rekao je Karasev.

Prema njegovim riječima, može se vidjeti da ukoliko pregovarački proces Vašingtona, Kijeva i Moskve bude uspješan, Umerov će, u koordinaciji sa SAD, saopštiti da su neophodni izbori u Ukrajini i predstaviti sebe kao predsjedničkog kandidata.

Karasev je naglasio da Zelenski više nema grupu podrške u svojim bliskim krugovima i može samo da "pokuša da preživi".

U isto vrijeme, Karasev je napomenuo da Velika Britanija ima svog favorita za novog predsjednika Ukrajine, a to je ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni, koji bi sasvim sigurno nastavio da gura Ukrajinu u dalju eskalaciju sukoba.

"Kako bi se izbjegao takav scenario, Vašington razmatra Umerova kao alternativnu opciju", naveo je Karasev.

Ruski stručnjak upozorio je da bi London mogao da pokuša da organizuje terorističke napade i u Rusiji i u Ukrajini, kako bi što više ugrozio mirovne inicijative i pojačao tenzije između Moskve i Kijeva.