Direktorka Luvra šokirala javnost: "Rečeno mi je..."

Direktorka Luvra, Lorans de Kars izjavila je da je tek četiri dana nakon krađe kraljevskog nakita iz tog muzeja u oktobru saznala da je u bezbjednosnoj procjeni 2018. godine, bezbjednost galerije Apolo, koja je bila meta pljačke, bila ozbiljno dovedena u pitanje.

De Kars, direktorka Luvra, je rekla da je saznala za ovaj dokument tek "četiri dana nakon krađe, nakon njenog zahtjeva za preispitivanje svih intervencija izvršenih u proteklih 25 godina u Galeriji Apolo", prenosi BFM televizija.

"Kada sam stigla krajem 2021. godine, nije mi skrenuta pažnja na ovo pitanje kao na zabrinjavajuće. Vitrine su zamijenjene tokom renoviranja 2018-2019. Kada sam stigla, rečeno mi je da ako postoji jedna stvar oko koje možemo biti potpuno sigurni, to su krunski dragulji", kazala je De Kars.

U bezbjednosnoj reviziji iz 2018. godine balkon i prozor sa pogledom na ulicu u galeriji Apolo opisani su kao "jedna od najvećih ranjivih tačaka zgrade".

Od pljačke muzeja 19. oktobra vlasti su uhapsile četiri osumnjičena pljačkaša, ali ukradeni nakit još nije pronađen.