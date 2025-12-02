Logo
Direktorka Luvra šokirala javnost: "Rečeno mi je..."

Izvor:

Agencije

02.12.2025

10:11

Komentari:

0
Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."
Foto: Tanjug / AP

Direktorka Luvra, Lorans de Kars izjavila je da je tek četiri dana nakon krađe kraljevskog nakita iz tog muzeja u oktobru saznala da je u bezbjednosnoj procjeni 2018. godine, bezbjednost galerije Apolo, koja je bila meta pljačke, bila ozbiljno dovedena u pitanje.

De Kars, direktorka Luvra, je rekla da je saznala za ovaj dokument tek "četiri dana nakon krađe, nakon njenog zahtjeva za preispitivanje svih intervencija izvršenih u proteklih 25 godina u Galeriji Apolo", prenosi BFM televizija.

"Kada sam stigla krajem 2021. godine, nije mi skrenuta pažnja na ovo pitanje kao na zabrinjavajuće. Vitrine su zamijenjene tokom renoviranja 2018-2019. Kada sam stigla, rečeno mi je da ako postoji jedna stvar oko koje možemo biti potpuno sigurni, to su krunski dragulji", kazala je De Kars.

U bezbjednosnoj reviziji iz 2018. godine balkon i prozor sa pogledom na ulicu u galeriji Apolo opisani su kao "jedna od najvećih ranjivih tačaka zgrade".

Od pljačke muzeja 19. oktobra vlasti su uhapsile četiri osumnjičena pljačkaša, ali ukradeni nakit još nije pronađen.

Luvr

muzej

Francuska

