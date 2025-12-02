Logo
Rusija: Francuska uporno traži načine da direktno učestvuje u sukobu u Ukrajini

Izvor:

Sputnjik

02.12.2025

09:35

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Francuska nastavlja da istražuje opcije za direktno učešće u ukrajinskom sukobu, saopštila je pres-služba ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR).

Služba je skrenula pažnju na vladinu uredbu br. 2025-1030, koja dozvoljava korišćenje privatnih vojnih kompanija (PVK) za pružanje pomoći "trećoj zemlji u situaciji oružanog sukoba".

''Ukrajinske mobilne jedinice protivvazdušne odbrane i mali broj aviona F-16 nisu sposobni da presretnu ruske vazdušne ciljeve. Savladavanje "Miraža" i druge opreme zahtijeva vrijeme i visok nivo vještine. Za to će Kijevu biti potrebne strane privatne vojne kompanije opremljene modernim zapadnim, prije svega francuskim, oružjem'', ističe SVR.

evropska centralna banka

Svijet

Evropska centralna banka odbila da podrži kredit Ukrajini od 140 milijardi evra

Služba je napomenula da bi zapadne privatne vojne kompanije mogle biti korišćene za rješavanje ovih problema, ali bi njihovo učešće Moskva smatrala direktnim francuskim učešćem u vojnim operacijama protiv Rusije.

Prethodno je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da zvanični Pariz ne doprinosi miru i da podstiče proratno raspoloženje u Ukrajini.

