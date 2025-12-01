Podrška članstvu Kijeva u EU i NATO ispod 50 odsto

Manje od 50 odsto anketiranih u Poljskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji podržalo bi pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji i NATO-u u slučaju potpisivanja mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve, pokazuje anketa agencije "Jugov".

Prema anketi, samo 42 odsto Poljaka želi Ukrajinu u EU, a 45 odsto u NATO-u. Slični procenti izračunati su u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji.

Nasuprot tome, podrška je znatno veća u Velikoj Britaniji i Španiji.

U Britaniji, koja je napustila EU 2020. godine, 69 odsto anketiranih podržava ulazak Ukrajine u evropski blok, a 66 odsto u NATO.

U Španiji, 70 odsto podržava pristupanje Ukrajine EU, a 62 odsto u NATO.

Anketa je provedena od 7. do 27. novembra.