Logo

Podrška članstvu Kijeva u EU i NATO ispod 50 odsto

Izvor:

SRNA

01.12.2025

18:48

Komentari:

0
Подршка чланству Kијева у EУ и НАТО испод 50 одсто

Manje od 50 odsto anketiranih u Poljskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji podržalo bi pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji i NATO-u u slučaju potpisivanja mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve, pokazuje anketa agencije "Jugov".

Prema anketi, samo 42 odsto Poljaka želi Ukrajinu u EU, a 45 odsto u NATO-u. Slični procenti izračunati su u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji.

Hitna pomoć

Srbija

Lopov ušao u Hitnu pomoć i ukrao torbicu

Nasuprot tome, podrška je znatno veća u Velikoj Britaniji i Španiji.

U Britaniji, koja je napustila EU 2020. godine, 69 odsto anketiranih podržava ulazak Ukrajine u evropski blok, a 66 odsto u NATO.

U Španiji, 70 odsto podržava pristupanje Ukrajine EU, a 62 odsto u NATO.

илу-дуда-цуцла-21102025

Porodica

Stručnjaci savjetuju: Evo kada je pravo vrijeme da dijete prestane koristiti cuclu

Anketa je provedena od 7. do 27. novembra.

Podijeli:

Tagovi:

Evropska unija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тришић Бабић са Флемингом и Гинкелом: Интерес Српске да односи са САД буду засновани на поштовању

Republika Srpska

Trišić Babić sa Flemingom i Ginkelom: Interes Srpske da odnosi sa SAD budu zasnovani na poštovanju

4 h

1
Зворник богатији за 46 малих становника

Gradovi i opštine

Zvornik bogatiji za 46 malih stanovnika

4 h

0
Аутомобил смрскан у тешком удесу, стварају се застоји

Hronika

Automobil smrskan u teškom udesu, stvaraju se zastoji

4 h

0
Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

Nauka i tehnologija

Nova studija: Naš mozak se mijenja četiri puta

4 h

0

Više iz rubrike

Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

Svijet

Erdogan upozorio: To je neprihvatljivo

5 h

0
Часне сестре пред избором: Инстаграм или самостан?

Svijet

Časne sestre pred izborom: Instagram ili samostan?

5 h

0
Лидер камерунске опозиције преминуо у притвору

Svijet

Lider kamerunske opozicije preminuo u pritvoru

5 h

0
Почело суђење Брајану Волшу: ''Пронашао сам Ану мртву у кревету''

Svijet

Počelo suđenje Brajanu Volšu: ''Pronašao sam Anu mrtvu u krevetu''

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner