Časne sestre pred izborom: Instagram ili samostan?

01.12.2025

17:58

Foto: Unsplash

Otkad su provalile u njihov samostan u blizini Salcburga u Austriji, sestre Bernadet, Regina i Rita bile su zauzete.

Na svom Instagram računu, Rita (82) može se vid‌jeti kako žuri po klaustru i vježba na časovima boksa. Sestra Regina (86) toliko se navikla penjati se četvrti sprat stepenicama da zaboravlja ući u nedavno doniranu lift. A sestra Bernadet (88) redovno dijeli oštroumna zapažanja o svetim i svjetovnim stvarima uz ritualnu šoljicu kafe.

Osamdesetogodišnje časne sestre dospjele su na naslovnice širom svijeta ove jeseni nakon što su pobjegle iz doma za starije i nemoćne u koji su ih, kako kažu, crkvene vlasti odvele protiv njihove volje.

Augustinske časne sestre imaju podršku lokalne zajednice i rastućeg broja pratilaca na Instagramu od više od 185.000.

Ipak, one u biti i dalje skvotiraju. Prije nego što su crkvene vlasti prije gotovo dvije godine premjestile časne sestre na njegu, lokalna opatija i Nadbiskupija Salcburg preuzele su samostan.

Sestre kažu da nisu bile svjesne da potpisuju ono što su smatrale svojim doživotnim pravom da ostanu u klaustru.

U petak je njihov poglavar, prorektor Markus Grasl iz opatije Reihersberg, objavio da sestre mogu ostati. Ali njegova ponuda dolazi s uslovima: Časne sestre moraju prekinuti sve aktivnosti na društvenim mrežama, prestati razgovarati s novinarima i odreći se traženja pravnog savjeta. Časne sestre su odbile prijedlog, a sada je Grasl pozvao Vatikan da interveniše.

U izjavi objavljenoj u petak, časne sestre su rekle da je prorektorova ponuda ništa manje od zabrane komuniciranja.

Govoreći putem Instagrama, sestra Regina je rekla: "Ne možemo pristati na ovaj dogovor. Bez medija bismo bile ućutkane."

Sestra Bernadet rekla je pratiteljima na Instagramu: "Moramo riješiti ovo, ali svaki dogovor koji postignemo mora biti u skladu s Božjom voljom i oblikovan ljudskim razumom."

Stručnjak za kanonsko pravo i sveštenik Volfgang Rote kaže za "NPR" da dogovor nije ni razuman ni human te da nema pravnu osnovu ni u crkvenim ni u državnim zakonima. "Zahtjevi prorektora su jednostavno nezakoniti; on nastoji ograničiti sestre do te mjere da to nije ništa manje od kršenja njihovih ljudskih prava."

Predloženi sporazum prorektora - koji je "NPR" vidio - takođe zabranjuje laicima ulazak u klaustar, uključujući i pomagače sestara, od kojih mnoge poznaju decenijama i na čije se pomoć časne sestre sada oslanjaju.

